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Высокую оценку получил казахстанский металлургический завод
Анвар Ахметов

Актюбинский завод ферросплавов (АктЗФ) стал первым в Казахстане предприятием, прошедшим аудит эксперта лучшей в мире производственной системы Тoyota Production System. Много лет назад эта система спасла Тoyota от банкротства. Теперь ее внедряют все ведущие компании мира, в том числе и предприятия, входящие в состав ERG. По результатам аудита АктЗФ получил оценку 2,11. По словам эксперта Тацуми Кимура, для предприятия, начавшего внедрять производственную систему два года назад, это очень высокая оценка. «Вы проделали потрясающую работу», – так он прокомментировал свою оценку.

Эффективно работающее предприятие – это не только устойчивое финансовое положение компании. Это еще налоги в бюджет страны, рабочие места и социальная стабильность в регионе. Производственная система дает много возможностей для компаний, особенно сегодня, когда современный ритм жизни уже не оставляет шансов на выживание предприятию, которое не развивается.

На каком этапе находится компания, каков уровень ее развития по сравнению с другими компаниями и конкурентами? Ответить на эти вопросы помогает мировой сравнительный анализ GBM по принципам всеобщей производственной системы Тoyota Production System (T-TPS).

Оценка предприятий выводится по 12 критериям. Среди них – организация рабочего места, охрана труда, вовлеченность персонала в работу кайдзен-команд, организация обслуживания оборудования, взаимодействие ИТР и операторов и т. д.

Евразийская Группа (ERG) укрепляет свои позиции на мировом рынке металлов. Повышая свою конкурентоспособность, компания в апреле 2019 года запустила проект по внедрению Производственной системы (ПС), получившей название ERG Way. Первым участником проекта стал Аксуский завод ферросплавов. Вторым – Актюбинский завод ферросплавов (оба входят в сос­тав «ТНК АО «Казхром» ERG). А сегодня эта система действует практически на всех предприятиях Группы.

Сравнительный анализ GBM прошел на Актюбинском заводе ферросплавов. Планируется, что в следующем году аудит пройдет и на других предприятиях Группы.

– ERG ежегодно генерирует до 2% ВВП Казахстана, а значит, от нашей эффективности зависят бюджет страны и социальная стабильность наших регионов, – комментирует председатель правления Евразийской Группы Серик Шахажанов. – Сегодня, в период неопределенности и час­то происходящих кризисов, мы должны не просто работать, а ежеминутно думать о повышении конкурентоспособности и эффективности бизнеса. Аудит для нас – это в большей мере обу­чение: эксперт поможет понять, на каком этапе развития находится наша компания в сравнении со всем миром.

Аудит длился пять дней. С утра до вечера эксперт Тацуми Кимура посещал цеха завода, интервьюи­ровал сотрудников предприятия разных рангов, внимательно изучал все информационные доски, оборудование. После обхода каждого цеха обязательно давал обратную связь рабочим и обращал их внимание на моменты, которые требуют улучшений. Например, по словам Кимура-сана, на предприятиях, особенно повышенной опасности, важна визуализация. В цехах АктЗФ она есть, но не везде ее достаточно.

– За эти дни я увидел готовность металлургов завода внед­рять производственную систему и тем самым повышать эффективность своего производства. Когда у людей горят глаза, есть уверенность, что у них все получится. За два года на заводе проделана потрясающая работа. Скажу откровенно: в мире мало предприятий, которые с первого раза получали столь высокую оценку – 2,11. Отметим, что сталелитейные предприятия Японии имеют оценку производственной системы от 1,8 до 2. Автомобильные заводы Тoyota еще никогда не получали оценку выше 4,5.

Президент АО «ТНК «Казхром» Арман Есенжулов считает, что хорошая оценка – не повод расслабляться:

– Ожидание оценки производственной системы Актюбинского завода ферросплавов было очень волнующим моментом для всего «Казхрома». Я считаю, что этот результат позволит нам откорректировать свои пробелы и развиваться дальше. В условиях нарастающей конкуренции мы не должны останавливаться на достигнутом.

Работники АктЗФ поддерживают руководство. По словам Ербулата Муканова, он уже убедился в эффективности производственной системы и готов со своими людьми двигаться дальше.

Слесарь по ремонту электростанции АктЗФ Павел Подопригора также говорит, что в производственной системе много плюсов, главное, чтобы руководство доступ­но доносило информацию об этом проекте.

– Мы у себя уже внедрили много полезных инструментов, – говорит он. – Один из них – стандартизация, которая позволяет нам более эффективно использовать рабочее время. Доволен тем, что производственная система дает возможность подавать идеи по улучшению рабочих процессов и с кайдзен-командами воплощать их на практике.

Сам он уже подал пять идей, три из которых реализованы.

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