Общество
Высотки городу к лицу
Любовь Доброта

Строительный размах и фешенебельный лоск демонстрирует Туркестан, решая жилищный вопрос за счет строительства многоэтажных домов.

Два 20-этажных жилых дома еще на стадии возведения стали местной достопримечательнос­тью. Жилья такой этажности в городе прежде никогда не было. Здесь даже первые девятиэтажки появились в годы независимости. Сотни семей смогут справить в высотках новоселье, наслаждаясь открывающимся из окон квартир прекрасным видом на растущий город.

Всего же в Туркестане в ближайшие несколько лет планируется построить 4,8 млн кв. м жилья, запланировано 46 тыс. квартир. Чтобы радость новоселов не омрачилась недоделками или некачественным строительством, возведение жилья находится под строгим контролем акима Туркестанской области Умирзака Шукеева. Он регулярно посещает строительные площадки, проверяя, насколько ответственно трудятся подрядные компании и соответствуют ли заявленным темпы работ.

Возведение 20-этажных домов также под пристальным вниманием властей. Умирзак Шукеев снова побывал на стройке, убедившись, что строительство многоэтажных жилых домов, возводимых по схеме каскадного плетения, идет полным ходом. На встрече со строителями он дал положительную оценку организации работы, отметив, что высотки привлекают внимание горожан и гостей областного центра, а значит, малейшие недочеты будут в центре внимания. Тем более что в них, кроме жилья, будут и административные офисы, что только увеличит поток посетителей.

Ежегодно объем жилищного строительства в регионе растет. Так, по итогам прошлого года по сравнению с 2020-м он увеличился в 2,3 раза и достиг 322,9 млрд тенге. В 2022-м на возведение жилья по госпрограммам выделено 329,3 млрд тенге.

С начала года 411 туркестанских семей уже переехали в новые квартиры. В целом по области общая площадь введенного в эксплуатацию жилья увеличилась на 17,7% к соответствующему периоду прошлого года. Основные новоселья запланированы на вторую половину года. Ключи от новых квартир людям вручат по мере сдачи новостроек в эксплуатацию.

В Туркестанской области в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда зарегистрирована 49 831 нуждающаяся семья. По итогам 2021 года справили новоселье 1 670 семей. До конца 2022-го их будет в разы больше, и основная часть придется на Туркестан, в котором темпы жилищного строительства беспрецедентны по своему масштабу.

Южане активно включились также в исполнение поручения Главы государства, направленного на решение жилищного вопроса социально уязвимых категорий населения. На механизм назначения выплат отдельным категориям граждан за жилье, арендованное в частном жилищном фонде, и программу субсидирования арендной платы из областного бюджета на текущий год выделено 500 млн тенге. Заключен договор с оператором программы АО «Отбасы банк».

Согласно условиям программы субсидированию подлежит половина суммы оплаты за аренду жилья. Вторая часть должна быть на счете АО «Отбасы банк», открытом на имя арендатора.

В банк уже поступило 3 635 заявок от жителей области, решивших воспользоваться возможностями программы. Половина из них одобре­на. Из областного бюджета на субсидирование платы за арендное жилье для 1 493 граждан направлено 25 млн тенге. По мере рассмотрения заявок число граж­дан, которые получат помощь со стороны государства на оплату арендного жилья, увеличится.

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