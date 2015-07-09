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Высоты династии Бижановых
Рахат КОСБАРМАК
Сагидолла, мечтавший стать нефтя­ником с самого детства, родился 29 марта 1950 года. В 1967 году он оканчивает Жетибайскую среднюю школу и поступает в Казахский политехнический институт на факультет нефти. Окончив вуз в 1972 году, начинает трудовую деятельность в Жетибайском управлении производства нефти и газа в качестве оператора. Бок о бок работал с такими ныне известными нефтяниками, как Ляззат Киинов, Толеген Хасанов, Узакбай Кутжанов.
Специалист, который находится в непрерывном поиске и труде, постепенно делает карьерные успехи, и в 1993–2000 годах Сагидолла становится начальником в Жетибайском управлении производства нефти и газа. Каких бы высот ни достигал Сагидолла, он никогда не забывал о простом народе. В регионе, который стал домом мангистауской нефти, была насущная проблема – отсутствие питьевой воды. Чтобы решить проблему, установили водоочиститель. С. Бижанов возглавил работу по очистке воды в реке Едил, и в течение двух месяцев водоочиститель был установлен, а жители были обеспечены чистой водой. Кроме этого, он строил школы, больницы, пекарни.
В 1990–2000 годы Казахстан начал массово привлекать иностранные инвестиции в нефтяную отрасль. Как-то раз Ляззат Киинов (тогда аким Мангистауской области), вызвав к себе Сагидоллу, сказал: «Ты квалифицированный специалист. Я хочу поручить тебе одно важное задание. Предлагаю тебе пост главного инженера ТОО «Тасболатойл». Основная твоя задача – привлекать местных специалистов в иностранные компании». Сагидолла согласился.
Два года спустя С. Кырымқулов (генеральный директор АО «Мангистаумунайгаз») пригласил его в компанию на должность технического директора. А с ноября 2012 года он руководит управлением производства «Жетибаймунайгаз». Под его руководством 14 рудных месторождений и 7 производственных цехов, в которых трудятся около 1 100 человек.
Благодаря упорному труду Сагидолла Бижанов неоднократно награждался грамотами и благодарственными письмами. В 2010 году он удостоен медали «Ерен еңбегі үшін». Был награжден грамотами и медалями АО «НК «КазМунайГаз», а также почетными грамотами городской и областной администраций, юбилейными медалями.
Сагидолла и его супруга Еркеш в полной теплоты семье воспитали несколько молодых поколений нефтяников. Старшая дочь Ляззат – финансовый специалист в «Тасболатойл», сын Кемал и дочь Самал – геологи в «Жетибаймунайгаз», Гүлжамалы – экономист в «ММГ». Младший сын Ислам учится в Казахстанско-Российском университете.
Фонд «Самрук-Казына», который объединяет более ста предприятий, ежегодно оказывает почести трудовым династиям. Это стало традицией. Каждый год приглашают в Астану семьи железнодорожников и нефтяников, связистов и специалистов атомной сферы, энергетиков и выказывают им уважение. В этом году руководство АО «НК «КазМунайГаз» от имени АО «ММГ» пригласило династию Бижановых и удостоило их специальной медали и почетной грамоты. Подобные мероприятия олицетворяют связь поколений, и семья Сагидоллы Бижанова приехала из столицы с массой впечатлений.
Однако очевидно, что это не все высоты, которых достигла династия Бижановых. Такая образцовая семья никогда не остановится в стремлении к совершенству, поэтому у ее представителей еще будет много новых трудовых побед.

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