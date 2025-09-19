Выставка древних орудий труда прошла в СКО

Культура,История
138
Дана Аменова
специальный корреспондент

Центральной частью программы стали мастер-классы и интерактивные демонстрации быта ботайской культуры

Фото: пресс-служба Минкультуры

Музей-заповедник «Ботай» в доме культуры имени Ақан Сері организовал выставку «На стыке истории и труда», посвящённую Дню труда, сообщает Kazpravda.kz 

По данным Минкультуры, мероприятие проводится в рамках Года рабочих профессий. Основная цель – повышение престижа и популяризация рабочих профессий, а также формирование уважения к труду и людям труда.

Центральной частью программы стали мастер-классы и интерактивные демонстрации быта ботайской культуры, показывающие, как труд формировал жизнь людей тысячи лет назад. Посетители могут ознакомиться с древними орудиями труда, предметами быта, а также их современными аналогами из фондов историко-краеведческого музея района Шал акына (СКО), рассказывающими об истории труда региона.

В ведомстве отметили, что Ботайская культура – это культура древних племён, живших в IV–III тысячелетиях до н.э. на территории Северного Казахстана. Ботайцы стали одними из первых в мире, кто приручил лошадь. Они занимались скотоводством, изготавливали керамику, орудия труда из кости и камня.

Значение Ботайской культуры огромно: одомашнивание лошади дало толчок развитию цивилизаций Евразии. Именно отсюда берёт начало традиция кочевого скотоводства, ставшая основой культуры и образа жизни казахского народа.

#СКО #выставка #музей #труд #Ботай #орудие

