В арт-галерее HAS SANAT начала работу персональная выставка знаменитого художника и реставратора Крыма Алтынбекова, получившая название «Great Silk Way. Saka gold». Впервые в рамках текущей экспозиции в столице представлены восстановленные сакские артефакты, датируемые VIII столетием до нашей эры, сообщает Kazpravda.kz

Фото автора

На церемонии открытия заместитель председателя Комитета культуры МКИ Максат Аргынбеков огласил приветствие от министра культуры и информации Аиды Балаевой. В обращении было подчеркнуто, что Крым Алтынбеков внес исключительный вклад в развитие национальной культуры. Он известен тем, что восстановил и представил миру реконструкции таких общепризнанных символов независимого Казахстана, как «Золотой человек», «Алтын Ханшайым» (Таксайская принцесса), «Урджарская жрица», а также «Берельские кони» и «Сарматский вождь». Его методики реставрации считаются одними из наиболее научно обоснованных и точных, благодаря чему его творчество получило широкую известность.

Крым Алтынбеков — признанный эксперт, специализирующийся на восстановлении археологических предметов, включая костюмы и вооружение, начиная с бронзового века и до современности. Его ювелирные работы многочисленны и черпают вдохновение из искусства скифов, саков, сарматов, гуннов, тюрков и казахов. Глубокое знание мифологии, истории и культурных особенностей древних кочевых народов позволяет ему создавать продуманные, символически насыщенные образы, основанные на оригиналах древних мастеров.

— В момент обнаружения гребня изумительной работы в захоронении Сарматской жрицы, мы успели сделать лишь пару фотографий и немедленно его законсервировали, так как дерево стало разрушаться прямо на глазах. Если бы мы не провели реставрацию, огромный объем информации, содержащийся в гребне, остался бы недоступным, особенно учитывая, что он украшен с обеих сторон. Сама информация — вот что важно в находках, а не золото. Золото, зачастую, — это всего лишь оболочка, покрывающая органику (кость, дерево), и без сохранения органики оно не донесло бы до нас важнейшую информацию. Стоит понимать, что текстиль сохранить гораздо сложнее и его значимость высока. Если бы в кургане «Золотого человека» не сохранились фрагменты ткани, мы бы никогда не узнали о порядке расположения украшений и о декоре его облачения. Удивительным открытием стало то, что найденные мотивы вышивки до сих пор используются в национальной казахской одежде, особенно в отдаленных аулах. Поэтому нашей задачей было сохранить и в материальном виде донести до казахстанцев это древнее наследие. Все, что вы видите сейчас, — это реконструкции, точные воспроизведения сохранившихся оригиналов. Мы разработали и успешно применяем новые методы, которыми активно делимся с зарубежными коллегами, - рассказал Крым Алтынбеков.

О решающем значении его творчества для сохранения древнего наследия Казахстана на выставке рассказала дизайнер, доктор PhD по музеологии Элина Алтынбекова.

«Многие экспонаты выставки — это предметы, буквально спасенные от исчезновения, поскольку в оригинале они часто были выполнены из дерева, а сверху покрыты тонкой золотой фольгой. Их судьба была бы печальной, если бы Крым Алтынбеков не изобрел способ обеспечить их сохранность», - отметила она.

Среди отреставрированных произведений, хорошо знакомых общественности, выделяются украшения головного убора «Золотого Человека» — волшебные тулпары с рогами и крыльями, ставшие элементом государственного герба и чеканящиеся на монетах.

Привлекает внимание и «Тройной гриф» — компонент парадного конского убранства из кургана Берел (VI–III вв. до н.э., Восточный Казахстан). Не менее изящны фигурки золотого орла (грифона) из кургана Шиликты и «Летящий олень» из Жалаулинского клада.