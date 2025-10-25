Выставка «Казахский тазы» стартовала в Алматы

Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

Цель мероприятия – сохранение, продвижение и племенное совершенствование казахского тазы, передает Kazpravda.kz

В День республики в Алматы стартовали монопородная выставка «Казахский тазы» и выставка национального ранга «Кубок Союза кинологов Казахстана» (Кубок СКК), организованные Республиканским общественным объединением «Союз кинологов Казахстана» (СКК).

В монопородной выставке приняли участие более 60 заводчиков, занимающихся воспроизводством породы тазы из различных регионов страны. На суд авторитетного жюри были представлены собаки всех классов — от бейби до ветеранов породы.

Программу судейства ориентировали на племенную оценку тазы, включая подробное описание экстерьера в соответствии со стандартом породы, проводились сравнительные ринги, а также выбор лучшего представителя породы. Экспертами выступали официальные судьи национальной и международной категории, обладающие большим опытом в оценке охотничьих и аборигенных пород.

В выставке принимали участие питомники, владельцы и заводчики тазы со всей страны, но основу составляли представители Алматы и области. Участие в «Кубке СКК» позволяет владельцам казахских тазы получить национальные титулы, сравнить качество поголовья как внутри породы, так и в межпородной конкуренции, а также представить породу на суд широкой аудитории любителей собак, заводчиков и кинологических экспертов. Оба мероприятия стали важным шагом в развитии племенной работы и популяризации древней национальной охотничьей породы — казахского тазы, признанного культурным наследием Казахстана.

Цель мероприятий — сохранение, продвижение и племенное совершенствование казахского тазы, укрепление культуры разведения, повышение уровня кинологического образования и развитие ответственного собаководства в Казахстане.

