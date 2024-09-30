Выставка Нацмузея РК открылась в Китае

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По данным ведомства, 30 сентября 2024 года в музее города Тяньцзинь КНР состоялась торжественная церемония открытия международной выставки «Золотой человек и Великая степь», организованная Нацмузеем РК при поддержке МКИ совместно с Центром культурных реликвий Китая.

«Выставка «Золотой человек и Великая степь» представляет 185 уникальных экспонатов из коллекции Нацмузея РК. Экспозиция разделена на три тематических блока, каждый из которых посвящен различным аспектам развития материальной и духовной культуры казахского народа. Среди экспонатов представлены артефакты раннежелезного века, находки из средневековых городов Казахстана, расположенных вдоль Великого шелкового пути, а также традиционные ювелирные изделия и предметы декоративно-прикладного искусства», – пишут в распространенном пресс-релизе.

Выставка продлится до 12 февраля 2025 года, предоставляя жителям и гостям города Тяньцзинь уникальную возможность познакомиться с богатым культурным наследием Казахстана.

В мероприятии приняли участие советник-посланник посольства Казахстана в КНР Аскар Шалкарбаев, директор Национального музея РК Айбек Сыдыков, секретарь партии и директор Центра культурных реликвий Китая Тан Пин, директор Тяньцзиньского музея Яо Ян, а также представители руководства города Тяньцзинь, департамента культуры и туризма, управления иностранных дел народного правительства города Тяньцзинь.

Напомним, в Нацмузее недавно представили экспозицию «Второе восхождение» британского скульптора, уроженца Самарканда Юнуса Сафардиара.