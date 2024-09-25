В Астане проходит выставка работ знаменитого скульптора

Его работы, посвященные трансформации мира, украшают Лондон, Нью-Йорк, Санкт-Петербург и Новосибирск. Монументальные скульптуры объединяют в себе различные материалы и техники. Отличительная черта творчества скульп­тора – использование прозрачных элементов.

В творческой биографии Юнуса Сафардиара немало экспериментальных проектов, среди которых есть даже балетная пос­тановка. Однако прежде всего он известен как автор оригинальных скульптур, выполненных с невероятной изобретательностью и всегда при помощи новейших технологий.

По мысли скульптора, человечество прошло некое «первое восхождение». Не во всем удачное, чаще разрушительное. Теперь задача цивилизации – совершить пересборку, применить накопленный опыт в гуманных целях. Это и будет «вторым восхождением».

В экспозиции 15 скульптур и инсталляций. Проект дополняют масштабные видеополотна, которые транслируют космические мотивы, но позже приходит понимание, что вместе с экспонатами они рассказывают об истории человечества.

Капсулы – любимая форма Юнуса Сафардиара. Наряду с металлом он часто использует прозрачный пластик в форме сфер, шаров или прямоугольных глыб. Оказавшиеся внутри этих объемов детали скульптуры словно пришли в неизменном виде из глубины веков, а то и тысячелетий.

– Мои работы – это отражение бесконечной трансформации мира. Я хочу, чтобы зрители увидели, как старые формы уходят, а новые возникают, создавая что-то абсолютно уникальное, – говорит Юнус Сафардиар.

Интересно, что общий вес экс­понатов составляет около двух тонн, а самая крупная скульптура весит 350 кг.