В Астане проходит выставка работ знаменитого скульптора Афиша 25 сентября 2024 г. 1:23 50 Игорь Прохоров Старший корреспондент отдела культуры В Национальном музее представили экспозицию «Второе восхождение» британского скульптора, уроженца Самарканда Юнуса Сафардиара. фото Игоря Бургандинова Его работы, посвященные трансформации мира, украшают Лондон, Нью-Йорк, Санкт-Петербург и Новосибирск. Монументальные скульптуры объединяют в себе различные материалы и техники. Отличительная черта творчества скульптора – использование прозрачных элементов. В творческой биографии Юнуса Сафардиара немало экспериментальных проектов, среди которых есть даже балетная постановка. Однако прежде всего он известен как автор оригинальных скульптур, выполненных с невероятной изобретательностью и всегда при помощи новейших технологий. По мысли скульптора, человечество прошло некое «первое восхождение». Не во всем удачное, чаще разрушительное. Теперь задача цивилизации – совершить пересборку, применить накопленный опыт в гуманных целях. Это и будет «вторым восхождением». В экспозиции 15 скульптур и инсталляций. Проект дополняют масштабные видеополотна, которые транслируют космические мотивы, но позже приходит понимание, что вместе с экспонатами они рассказывают об истории человечества. Капсулы – любимая форма Юнуса Сафардиара. Наряду с металлом он часто использует прозрачный пластик в форме сфер, шаров или прямоугольных глыб. Оказавшиеся внутри этих объемов детали скульптуры словно пришли в неизменном виде из глубины веков, а то и тысячелетий. – Мои работы – это отражение бесконечной трансформации мира. Я хочу, чтобы зрители увидели, как старые формы уходят, а новые возникают, создавая что-то абсолютно уникальное, – говорит Юнус Сафардиар. Интересно, что общий вес экспонатов составляет около двух тонн, а самая крупная скульптура весит 350 кг. #Астана #выставка #скульптуры #Юнус Сафардиар