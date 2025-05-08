Выставка в честь 80-летия Победы открылась в Алматы

Культура,День Победы
70
Дана Аменова
корреспондент

Особое место в экспозиции занимает фрагмент кирпича из стен Брестской крепости

Фото: пресс-служба Минкультуры

В Центральном государственном музее РК состоялось открытие выставки «Ерлік дастаны: ұрпаққа ұран, тарихқа тағзым», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция, представленная фотодокументальными материалами, демонстрирует вклад тыла в победу на фронте, сообщает Kazpravda.kz

Посетителям показали карточки, подтверждающие систему распределения продовольствия и товаров, освещающие ключевые моменты повседневной жизни в тот период.

Особое место на выставке занимает фрагмент кирпича из стен Брестской крепости, привезенный защитником крепости К. Иманкуловым во время раскопок 1963 года.

Кроме того, в экспозиции представлены награды и личные вещи летчика-стрелка Бахтыораза Бейсекбаева, который погиб во время боевого вылета 26 июня 1941 года и был посмертно удостоен награды «Халық қаһарманы».

Также на выставке представлено оружие Великой Отечественной войны из фонда музея.

«Целью выставки является отражение героизма и подвигов казахстанцев в годы войны, а также сохранение исторической памяти о вкладе нашего народа в борьбу с фашизмом. С первых дней войны народ Казахстана активно пополнял ряды действующей армии. В республике были сформированы 12 стрелковых и 4 кавалерийские дивизии, 7 стрелковых бригад и около 50 отдельных полков. Тысячи казахов принимали участие в партизанском движении на оккупированных территориях, проявляя мужество и стойкость», – отметили в ведомстве.

Выставка предлагает возможность увидеть историю через судьбы людей, чьи подвиги и жизнь стали неотъемлемой частью общего наследия, в том числе через личные истории и образы героев, запечатлённые в изображениях, где каждый момент – это не просто кадр времени, а целая судьба, связанная с историей Великой Победы.

#Алматы #выставка #День Победы #экспозиция

Популярное

Все
Книгу фронтовых писем представили в Астане
В столице горит рынок «Шапагат»
Конклав не избрал нового папу в первом туре
КНБ сделал заявление о фейке в соцсетях
Полицейский вытащил детей из задымленного дома в области Жетысу
Более 400 спортсменов из разных стран приедут в Астану на Grand Slam по дзюдо
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Какие выплаты получат ветераны ВОВ и тыловики к 9 мая в Актюбинской области
Казахстан примет крупный международный турнир по велоспорту
«Тау ішінде»: Димаш объявил дату выхода нового клипа
Птица счастья: клип башкирской группы Ay Yola оценили в Казнете
В области Жетысу примут в первые классы более 12 тысяч детей
Нацбанк обновил дизайн мерных золотых слитков
На границе Индии и Пакистана продолжается стрельба
Президент возложил цветы к монументу «Отан Ана»
Столичные пауэрлифтеры присоединились к акции «Таза Қазақстан»
Более 500 дронов задействуют в уникальном световом шоу в Алматы
Из столицы запустили дополнительные поезда в южном направлении
За лучшие результаты – в Дубай
Размер соцвыплат ветеранам ВОВ и труженикам тыла увеличился в Казахстане
Полководец. Писатель. Патриот
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Супруги Куангали и на работу, и домой спешат с радостью
Глава государства поздравил премьер-министра Канады
США и Украина подписали соглашение о природных ресурсах
Какие национальности проживают в Казахстане
На Землю падает советская межпланетная станция «Космос-482»
Кто в ответе за персональные данные граждан?
Израиль запросил международную помощь в тушении лесных пожаров
Маленький герой большой воды
Память о подвиге вечно храним
Олжас Бектенов поздравил с Днем единства народа Казахстана
Актау станет международным курортом
Дату последнего звонка перенесли в школах Казахстана
Поэты Карагандинской области презентовали в Астане альманах «Летят по небу журавли Победы»
От редакций – к читателям
В Астане за нахождение вне жилища после 23.00 задержано более тысячи несовершеннолетних
Мир и согласие – самая высокая награда
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Джей Ло едет в Астану
Ставить и достигать цели
Начато возведение крупного металлургического завода
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Концерт Дженифер Лопес в Астане – стоимость и правила продажи билетов
Правительство определилось с суммой порога по НДС, и это не 15 миллионов
Если звезды зажигают, то это кому-нибудь нужно

Читайте также

Алматинские памятники героям войны обозначили в популярном …
Международный марафон-байге «Ұлы дала жорығы» пройдет в Алм…
80-летие Победы: где запустят праздничный салют в Астане
Глава Минтруда поздравила ветерана ВОВ с предстоящим праздн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]