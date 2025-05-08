Фото: пресс-служба Минкультуры

В Центральном государственном музее РК состоялось открытие выставки «Ерлік дастаны: ұрпаққа ұран, тарихқа тағзым», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция, представленная фотодокументальными материалами, демонстрирует вклад тыла в победу на фронте, сообщает Kazpravda.kz

Посетителям показали карточки, подтверждающие систему распределения продовольствия и товаров, освещающие ключевые моменты повседневной жизни в тот период.

Особое место на выставке занимает фрагмент кирпича из стен Брестской крепости, привезенный защитником крепости К. Иманкуловым во время раскопок 1963 года.

Кроме того, в экспозиции представлены награды и личные вещи летчика-стрелка Бахтыораза Бейсекбаева, который погиб во время боевого вылета 26 июня 1941 года и был посмертно удостоен награды «Халық қаһарманы».

Также на выставке представлено оружие Великой Отечественной войны из фонда музея.

«Целью выставки является отражение героизма и подвигов казахстанцев в годы войны, а также сохранение исторической памяти о вкладе нашего народа в борьбу с фашизмом. С первых дней войны народ Казахстана активно пополнял ряды действующей армии. В республике были сформированы 12 стрелковых и 4 кавалерийские дивизии, 7 стрелковых бригад и около 50 отдельных полков. Тысячи казахов принимали участие в партизанском движении на оккупированных территориях, проявляя мужество и стойкость», – отметили в ведомстве.

Выставка предлагает возможность увидеть историю через судьбы людей, чьи подвиги и жизнь стали неотъемлемой частью общего наследия, в том числе через личные истории и образы героев, запечатлённые в изображениях, где каждый момент – это не просто кадр времени, а целая судьба, связанная с историей Великой Победы.