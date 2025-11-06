фото ХК «Торпедо»

Выкладывался по полной

В ноябре Борису Александрову исполнилось бы 70 лет – хороший повод вспомнить звезду советского и казахстанского хоккея. Трагедия оборвала его жизнь больше двадцати лет назад, но имя форварда до сих пор остается символом спортивных сражений на льду. Символична даже сама дата рождения легенды – 1955-й считается годом, когда в Усть-Каменогорске появился хоккей как спорт.

По воспоминаниям, в первые любительские

команды вошли работники Ульбинского металлургического завода, фанаты зимнего спорта. Парни после работы, в выходные стали тренироваться на льду протоки Ульбы – речке Комендантке. Постепенно игры собирали все больше болельщиков. Если намечался матч, в любой мороз подтягивались десятки, сотни зрителей – в валенках, с термосами.

Через год завод установил на стадионе «Торпедо» (сейчас «Алтай») деревянные бортики, и любительские турниры получили постоянную прописку. Одновременно во дворах строили коробки для детворы. Многие мальчишки осваивали лед на дедовских «снегурках», привязанных шнурками к пимам, с самодельными клюшками… Хоккей с ходу вписался в ауру города, он получил здесь народную любовь.

С такой дворовой коробки начинал и Борис Александров. В 13 лет, как только в Усть-Каменогорске появился ледовый дворец и открылась детская секция хоккея, подросток стал одним из первых ее воспитанников. Как рассказывал в свое время спортивный журналист Виктор Боженов, приезд тренера Юрия Тархова стал еще одной счастливой «планетой» для областного центра Восточного Казахстана. Вместе собрались энтузиасты, готовые всю душу отдавать любимому спорту.

– Хоккей здесь не просто набрал популярность, – высказал мнение журналист. – Он стал частью города, его воздухом. Никто никогда уже не сможет выветрить хоккей из Усть-Каменогорска.

По воспоминаниям первого тренера Бориса Александрова, талантливого парня с 16 лет стали привлекать к играм в основном составе «Торпедо». В 1973 году во время товарищеского матча его заметили тренеры знаменитого московского ЦСКА и сделали предложение, от которого, как говорят, нельзя отказаться. Молодой игрок попал в главную команду СССР. Великий Анатолий Тарасов особо выделял его за техничность, бесстрашие перед авторитетами, атакующий стиль, бойцовский характер. Борис на каждой тренировке, в каждой игре выкладывался по полной.

– В команде армейцев казахстанец играл в звене с Владимиром Викуловым и Виктором Жлуктовым, – рассказывал знаток спорта. – Вместе с ней он трижды становился чемпионом СССР: в 1975, 1977 и 1978 годах. В легендарной суперсерии между советскими командами и североамериканскими клубами из знаменитой Национальной хоккейной лиги в матче 31 декабря 1975-го шайба, заброшенная Борисом, позволила сравнять счет и уйти ЦСКА от поражения. А в 1976-м Александров вместе с советской сборной завоевал золотую медаль Олимпиады в Инсбруке.

В интернет-серии «Легенды мирового хоккея» можно найти воспоминания вратаря армейцев и сборной Владислава Третьяка. «Канадцы считали открытием суперсерии Бориса Александрова, – рассказал знаменитый голкипер. – Ну, для нас-то он не был никаким открытием, еще года два назад на тренировках Борис забивал мне больше шайб, чем даже Харламов. Он был одарен от природы и настойчив. На льду Александров беспрерывно импровизировал, все время гнул свою хитроумную линию, а заметив малейшую щель в воротах, бросал без промаха».

Все эти качества – необычную обводку, смелость, техничность, напористость – хоккеист сохранил и после возвращения в 1980-х в родную команду «Торпедо». За шесть сезонов, пока Борис выступал за устькаменогорцев, команда поднялась из Первой лиги в Высшую. Тройка Александров – Соловьев – Кузнецов до сих пор считается сильнейшей по результативности. Это тот уровень, до которого мечтают дотянуться современные воспитанники спортивных школ. По итогам сезона 1987–1988 годов связка Александров – Кузнецов удостоилась приза «Рыцари атаки».

Тренировки, традиции, память

Еще одной страницей, вписанной Александровым в историю казахстанского хоккея, стала его тренерская работа в «Торпедо» и первой сборной молодого независимого Казахстана. В течение двух лет начиная с 1996 года он вывел национальную команду в элитный дивизион чемпионата мира. Под его руководством сборная страны выступила в 1998 году на Олимпиаде в японском Нагано. В числе соперников были все «монстры» мирового хоккея – канадцы, россияне, американцы, шведы, чехи, финны, словаки… Восьмое место, занятое в такой жесткой борьбе, означало реальный успех. Трибуны аплодисментами встречали смелую азартную игру казахстанцев!

– При Борисе Александрове в усть-каменогорском клубе и сборной ушла проблема с дисцип­линой, – рассказывал Виктор Боженов. – Каждый знал: пропускаешь тренировки – вылетишь из сос­тава. С лета начиналась усиленная общефизичес­кая подготовка. Борис сам следил, чтобы спорт­смены выполняли весь объем, от этого зависела их выносливость на льду, скоростные качества.

Пусть прозвучит пафосно, но во многом благодаря замечательному спортсмену в казахстанских спортшколах и клубах и по сей день живы лучшие традиции, отличавшие советский хоккей. В областном центре Восточного Казахстана по-прежнему растят талантливых игроков. Матчи по-прежнему собирают море болельщиков. Всего один показательный факт: на 50-летие усть-каменогорского хоккея приезжал президент Международной федерации Рене Фазель!

Борис Александров погиб в автокатастрофе в 2002 году. Ему не было и пятидесяти. Буквально через год в областном центре Восточного Казах­стана общественность выступила с предложением назвать его именем улицу и Дворец спорта. Были собраны подписи, в ономастическую комиссию поступило обращение большого производственного коллектива.

– Нам долго отказывали под разными предлогами, – поделился деталями Виктор Боженов. – Доходило до того, что очередной отказ объяс­нили отсутствием в городе такого спортивного сооружения, как Дворец спорта. У общественности ушло восемь лет, но в итоге мы добились, чтобы память прославленного спортсмена была увековечена.

В сентябре 2010-го на основании многочисленных обращений общественности Правительство издало указ о присвоении имени Бориса Александрова ледовому дворцу в Усть-Каменогорске. В ходе торжественной церемонии дети-спортсмены с помощью включенных фонариков сложили слово «помни». Еще через полтора года возле дворца, ставшего хоккеисту родным домом, установили памятник, отлитый в металле. Художник изобразил чемпиона в динамике, в атаке. В 2019-м во время чемпионата мира в Братиславе (Словакия) имя казахстанского форварда было внесено в Зал славы Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF).

Сегодня на доме, где жил прославленный спорт­смен, установлена мемориальная табличка. Во дворе все также действует хоккейная коробка, и уже новое поколение мальчишек учится гонять по льду шайбу. В городе ежегодно проходит турнир памяти Бориса Александрова. Среди тех, кого он тренировал, немало ветеранов и тренеров таких клубов, как «Торпедо», карагандинская «Сарыарка», столичный «Барыс», и других. В Усть-Каменогорске общественники убеждены: имя хоккеиста достойно того, чтобы им была названа одна из новых улиц столицы.