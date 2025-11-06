Особый стиль игры принес в казахстанский хоккей легендарный Борис Александров
Выкладывался по полной
В ноябре Борису Александрову исполнилось бы 70 лет – хороший повод вспомнить звезду советского и казахстанского хоккея. Трагедия оборвала его жизнь больше двадцати лет назад, но имя форварда до сих пор остается символом спортивных сражений на льду. Символична даже сама дата рождения легенды – 1955-й считается годом, когда в Усть-Каменогорске появился хоккей как спорт.
По воспоминаниям, в первые любительские
команды вошли работники Ульбинского металлургического завода, фанаты зимнего спорта. Парни после работы, в выходные стали тренироваться на льду протоки Ульбы – речке Комендантке. Постепенно игры собирали все больше болельщиков. Если намечался матч, в любой мороз подтягивались десятки, сотни зрителей – в валенках, с термосами.
Через год завод установил на стадионе «Торпедо» (сейчас «Алтай») деревянные бортики, и любительские турниры получили постоянную прописку. Одновременно во дворах строили коробки для детворы. Многие мальчишки осваивали лед на дедовских «снегурках», привязанных шнурками к пимам, с самодельными клюшками… Хоккей с ходу вписался в ауру города, он получил здесь народную любовь.
С такой дворовой коробки начинал и Борис Александров. В 13 лет, как только в Усть-Каменогорске появился ледовый дворец и открылась детская секция хоккея, подросток стал одним из первых ее воспитанников. Как рассказывал в свое время спортивный журналист Виктор Боженов, приезд тренера Юрия Тархова стал еще одной счастливой «планетой» для областного центра Восточного Казахстана. Вместе собрались энтузиасты, готовые всю душу отдавать любимому спорту.
– Хоккей здесь не просто набрал популярность, – высказал мнение журналист. – Он стал частью города, его воздухом. Никто никогда уже не сможет выветрить хоккей из Усть-Каменогорска.
По воспоминаниям первого тренера Бориса Александрова, талантливого парня с 16 лет стали привлекать к играм в основном составе «Торпедо». В 1973 году во время товарищеского матча его заметили тренеры знаменитого московского ЦСКА и сделали предложение, от которого, как говорят, нельзя отказаться. Молодой игрок попал в главную команду СССР. Великий Анатолий Тарасов особо выделял его за техничность, бесстрашие перед авторитетами, атакующий стиль, бойцовский характер. Борис на каждой тренировке, в каждой игре выкладывался по полной.
– В команде армейцев казахстанец играл в звене с Владимиром Викуловым и Виктором Жлуктовым, – рассказывал знаток спорта. – Вместе с ней он трижды становился чемпионом СССР: в 1975, 1977 и 1978 годах. В легендарной суперсерии между советскими командами и североамериканскими клубами из знаменитой Национальной хоккейной лиги в матче 31 декабря 1975-го шайба, заброшенная Борисом, позволила сравнять счет и уйти ЦСКА от поражения. А в 1976-м Александров вместе с советской сборной завоевал золотую медаль Олимпиады в Инсбруке.
В интернет-серии «Легенды мирового хоккея» можно найти воспоминания вратаря армейцев и сборной Владислава Третьяка. «Канадцы считали открытием суперсерии Бориса Александрова, – рассказал знаменитый голкипер. – Ну, для нас-то он не был никаким открытием, еще года два назад на тренировках Борис забивал мне больше шайб, чем даже Харламов. Он был одарен от природы и настойчив. На льду Александров беспрерывно импровизировал, все время гнул свою хитроумную линию, а заметив малейшую щель в воротах, бросал без промаха».
Все эти качества – необычную обводку, смелость, техничность, напористость – хоккеист сохранил и после возвращения в 1980-х в родную команду «Торпедо». За шесть сезонов, пока Борис выступал за устькаменогорцев, команда поднялась из Первой лиги в Высшую. Тройка Александров – Соловьев – Кузнецов до сих пор считается сильнейшей по результативности. Это тот уровень, до которого мечтают дотянуться современные воспитанники спортивных школ. По итогам сезона 1987–1988 годов связка Александров – Кузнецов удостоилась приза «Рыцари атаки».
Тренировки, традиции, память
Еще одной страницей, вписанной Александровым в историю казахстанского хоккея, стала его тренерская работа в «Торпедо» и первой сборной молодого независимого Казахстана. В течение двух лет начиная с 1996 года он вывел национальную команду в элитный дивизион чемпионата мира. Под его руководством сборная страны выступила в 1998 году на Олимпиаде в японском Нагано. В числе соперников были все «монстры» мирового хоккея – канадцы, россияне, американцы, шведы, чехи, финны, словаки… Восьмое место, занятое в такой жесткой борьбе, означало реальный успех. Трибуны аплодисментами встречали смелую азартную игру казахстанцев!
– При Борисе Александрове в усть-каменогорском клубе и сборной ушла проблема с дисциплиной, – рассказывал Виктор Боженов. – Каждый знал: пропускаешь тренировки – вылетишь из состава. С лета начиналась усиленная общефизическая подготовка. Борис сам следил, чтобы спортсмены выполняли весь объем, от этого зависела их выносливость на льду, скоростные качества.
Пусть прозвучит пафосно, но во многом благодаря замечательному спортсмену в казахстанских спортшколах и клубах и по сей день живы лучшие традиции, отличавшие советский хоккей. В областном центре Восточного Казахстана по-прежнему растят талантливых игроков. Матчи по-прежнему собирают море болельщиков. Всего один показательный факт: на 50-летие усть-каменогорского хоккея приезжал президент Международной федерации Рене Фазель!
Борис Александров погиб в автокатастрофе в 2002 году. Ему не было и пятидесяти. Буквально через год в областном центре Восточного Казахстана общественность выступила с предложением назвать его именем улицу и Дворец спорта. Были собраны подписи, в ономастическую комиссию поступило обращение большого производственного коллектива.
– Нам долго отказывали под разными предлогами, – поделился деталями Виктор Боженов. – Доходило до того, что очередной отказ объяснили отсутствием в городе такого спортивного сооружения, как Дворец спорта. У общественности ушло восемь лет, но в итоге мы добились, чтобы память прославленного спортсмена была увековечена.
В сентябре 2010-го на основании многочисленных обращений общественности Правительство издало указ о присвоении имени Бориса Александрова ледовому дворцу в Усть-Каменогорске. В ходе торжественной церемонии дети-спортсмены с помощью включенных фонариков сложили слово «помни». Еще через полтора года возле дворца, ставшего хоккеисту родным домом, установили памятник, отлитый в металле. Художник изобразил чемпиона в динамике, в атаке. В 2019-м во время чемпионата мира в Братиславе (Словакия) имя казахстанского форварда было внесено в Зал славы Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF).
Сегодня на доме, где жил прославленный спортсмен, установлена мемориальная табличка. Во дворе все также действует хоккейная коробка, и уже новое поколение мальчишек учится гонять по льду шайбу. В городе ежегодно проходит турнир памяти Бориса Александрова. Среди тех, кого он тренировал, немало ветеранов и тренеров таких клубов, как «Торпедо», карагандинская «Сарыарка», столичный «Барыс», и других. В Усть-Каменогорске общественники убеждены: имя хоккеиста достойно того, чтобы им была названа одна из новых улиц столицы.