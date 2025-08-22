– Еще ни разу не было, чтобы проверка соблюдения требований закона, проводимая работниками акимата Жамбылского района, завершалась безрезультатно. Несмотря на относительную немногочисленность субъек­тов предпринимательства в селах, всегда находятся те, кто нарушает требования законодательства, – констатировала руководитель отдела культуры и развития языков акимата Жамбылского района Жансая Оспанова.

В этом году в рамках традиционного месячника «Языковые нормы в визуальной информации и наружной рекламе» работниками районного отдела культуры и развития языков изучено более 200 рекламных и информационных материалов, размещенных на фасадах зданий, витринах магазинов, баннерах и вывесках. В результате выявлен ряд орфографических, пунктуа­ционных и стилистических ошибок, нарушений порядка размещения слов и предложений, а также фактов некорректного использования государственного и иностранного языков, которые рекомендовано исправить. С этой целью ответственными лицами проведены разъяснительные беседы с владельцами бизнес-структур. Им напомнили о важности соблюдения языковых норм при оформлении визуальной информации, подчеркнули значение грамотной речи как части имиджа предприятия, а также разъяснили законодательные требования в данной сфере.

– Согласно статье 21 Закона Рес­публики Казахстан «О языках», вся визуальная информация в первую очередь должна быть представлена на государственном языке. При необходимости может быть выполнен перевод на другие языки. Также важно соблюдать требования закона к расположению текста, размеру шрифта и оформлению на вывесках, – отметила Жансая Оспанова.

К примеру, меню в кафе, уличные аншлаги и названия учреж­дений должны в первую очередь быть грамотно оформлены на казахском языке в соответствии с литературными нормами. Это требование – не просто юридическая обязанность, но и проявление уважения к потребителю.

– Расширение сферы использования государственного языка – наша общая задача. Уважительное отношение к языку со стороны предпринимателей считается показателем качест­ва обслуживания. Каждый житель должен проявлять активность в формировании культурного облика района, – говорит пресс-секретарь акима Жамбылского района Акжигит ­Жетписбайулы.

По его словам, с этой целью был проведен районный конкурс под названием «Реклама – отражение чистоты языка», в ходе которого были награждены граждане, проявившие активность в грамотном оформлении рекламных текстов на государственном языке.

Так, за вклад в расширение сферы использования государственного языка благодарственными письмами от имени исполняющего обязанности акима района Нурлана Несипбекова были отмечены местные жители Таирбек Тулентаев, ­Жанара Сматова и Галия Сидикова.

– Язык – это опора нации, не просто средство общения, а живое отражение культуры, истории и менталитета народа, – сказала Жансая Оспанова. – В нем заключены мудрость предков, национальное самосознание и духовное наследие. Сохранять и развивать его – почетная миссия каждого гражданина, ведь от того, насколько бережно мы относимся к своему родному слову, зависит будущее нашей страны, прочность связей между поколениями и устойчивость самой государственности. Только через заботу о языке мы можем передать нашим детям чувство гордости за свою страну, свой народ и свою историю.

Примечательно, что с целью оказания методической помощи рекламным агентствам и предпринимателям был создан специальный call-центр, через который проводятся консультации по вопросам оформления визуальной рекламы. Сюда уже обратились 85 предпринимателей. Эта работа продолжается на системной основе.

– Реклама – отражение культуры общества. Грамотное и соответствующее нормам использование государственного языка в наружной рекламе и визуальных материалах – гражданская ответственность каждого предпринимателя и владельца учреждения, – отметил ­Акжигит Жетписбайулы.