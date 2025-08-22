Выявлены ошибки, даны рекомендации

Қазақ тілі
2
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Наружная реклама и вы­вески на объектах бизнеса служат ярким показателем того, как работает Закон «О языках» на местах.

фото пресс-службы акима Жамбылского района

– Еще ни разу не было, чтобы проверка соблюдения требований закона, проводимая работниками акимата Жамбылского района, завершалась безрезультатно. Несмотря на относительную немногочисленность субъек­тов предпринимательства в селах, всегда находятся те, кто нарушает требования законодательства, – констатировала руководитель отдела культуры и развития языков акимата Жамбылского района Жансая Оспанова.

В этом году в рамках традиционного месячника «Языковые нормы в визуальной информации и наружной рекламе» работниками районного отдела культуры и развития языков изучено более 200 рекламных и информационных материалов, размещенных на фасадах зданий, витринах магазинов, баннерах и вывесках. В результате выявлен ряд орфографических, пунктуа­ционных и стилистических ошибок, нарушений порядка размещения слов и предложений, а также фактов некорректного использования государственного и иностранного языков, которые рекомендовано исправить. С этой целью ответственными лицами проведены разъяснительные беседы с владельцами бизнес-структур. Им напомнили о важности соблюдения языковых норм при оформлении визуальной информации, подчеркнули значение грамотной речи как части имиджа предприятия, а также разъяснили законодательные требования в данной сфере.

– Согласно статье 21 Закона Рес­публики Казахстан «О языках», вся визуальная информация в первую очередь должна быть представлена на государственном языке. При необходимости может быть выполнен перевод на другие языки. Также важно соблюдать требования закона к расположению текста, размеру шрифта и оформлению на вывесках, – отметила Жансая Оспанова.

К примеру, меню в кафе, уличные аншлаги и названия учреж­дений должны в первую очередь быть грамотно оформлены на казахском языке в соответствии с литературными нормами. Это требование – не просто юридическая обязанность, но и проявление уважения к потребителю.

– Расширение сферы использования государственного языка – наша общая задача. Уважительное отношение к языку со стороны предпринимателей считается показателем качест­ва обслуживания. Каждый житель должен проявлять активность в формировании культурного облика района, – говорит пресс-секретарь акима Жамбылского района Акжигит ­Жетписбайулы.

По его словам, с этой целью был проведен районный конкурс под названием «Реклама – отражение чистоты языка», в ходе которого были награждены граждане, проявившие активность в грамотном оформлении рекламных текстов на государственном языке.

Так, за вклад в расширение сферы использования государственного языка благодарственными письмами от имени исполняющего обязанности акима района Нурлана Несипбекова были отмечены местные жители Таирбек Тулентаев, ­Жанара Сматова и Галия Сидикова.

– Язык – это опора нации, не просто средство общения, а живое отражение культуры, истории и менталитета народа, – сказала Жансая Оспанова. – В нем заключены мудрость предков, национальное самосознание и духовное наследие. Сохранять и развивать его – почетная миссия каждого гражданина, ведь от того, насколько бережно мы относимся к своему родному слову, зависит будущее нашей страны, прочность связей между поколениями и устойчивость самой государственности. Только через заботу о языке мы можем передать нашим детям чувство гордости за свою страну, свой народ и свою историю.

Примечательно, что с целью оказания методической помощи рекламным агентствам и предпринимателям был создан специальный call-центр, через который проводятся консультации по вопросам оформления визуальной рекламы. Сюда уже обратились 85 предпринимателей. Эта работа продолжается на системной основе.

– Реклама – отражение культуры общества. Грамотное и соответствующее нормам использование государственного языка в наружной рекламе и визуальных материалах – гражданская ответственность каждого предпринимателя и владельца учреждения, – отметил ­Акжигит Жетписбайулы.

#бизнес #казахский язык #қазақ тілі #государственный язык #наружная реклама

Популярное

Все
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Чтить традиции и знать язык
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
День спорта отметят в Казахстане
Сегодня – День спорта
Осуждена за пропаганду терроризма в Интернете
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Дочь Эмомали Рахмона получила должность в Минздраве Таджикистана
Хаб «Мағжан орталығы» открылся в Петропавловске
Объединяя знания – строим будущее
Идет подготовка к государственному визиту
Казахстанцы сделали свой выбор
Школа должна быть местом, где каждый ребенок чувствует себя в полной безопасности – Токаев
Стало известно точное время встречи Путина и Трампа на Аляске
Путь к вершине
Для студентов колледжа построили общежитие
Системный подход, направленный на результат
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Премьера оперы «Хан Сұлтан. Алтын Орда» состоится в Татарстане
Образование и наука должны стать движущей силой развития Казахстана – Токаев
Награды паралимпийцам вручили в Астане
Быстрее реагировать на вызовы
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
В Джакарте откроют showroom казахстанского экспорта

Читайте также

Чтить традиции и знать язык
На родном казахском гвардеец покоряет сердца людей
Вилорик Пак тренировки проводит на государственном языке
Главное – найти подход

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]