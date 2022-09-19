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Выявлены санитарные нарушения
Любовь Дмитриева, Шымкент

Серьезные претензии предъявили санитарные врачи к городским школам, наказав за допущенные нарушения крупными суммами штрафов.

Специалисты Департамента санитарно-эпидемиологического контроля проверили все школы города и практически в каждой, за редким исключением, обнаружили нарушения. В прошлом учебном году санэпидемиологи посетили 91 школу с проверками по особому порядку и в 54 провели внеплановый контроль.

По информации заместителя руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля г. Шымкента Алдаркула Ахметова, по выявленным нарушениям на 139 должностных лиц наложены штрафы. Общая сумма финансовых взысканий составила 22,2 млн тенге. При этом 85 штрафов наложено на физических лиц. Еще 54 штрафа вынесено в отношении должностных лиц – директоров школ и их заместителей по хозяйственной части.

Примечательно, что практически во всех случаях штрафы были оплачены своевременно, без задержек и проволочки. Такую бы оперативность в учебных заведениях проявляли по недопущению нарушений. А они достаточно разнообразны. Это и несоблюдение режима проведения влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств, неисправная сантехника в туалетах и столовых, много замечаний касалось школьной мебели.

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