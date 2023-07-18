Вызывать авто через "Яндекс.Такси" смогут алматинцы с инвалидностью

Транспорт, Общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

По инициативе акимата Алматы и при поддержке Министерства труда и социальной защиты населения РК стартовал проект по предоставлению услуг инватакси через агрегатор «Яндекс.Такси», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото пресс-службы акимата Алматы

Отмечается, что ранее в мегаполисе наблюдалась нехватка транспорта, специализированного для перевозки лиц с дополнительными потребностями.

Проект будет реализован в пилотном режиме в течение двух месяцев до сентября. По результатам положительного эффекта Минтруда планирует внесение соответствующих изменений в НПА.

В акимате сообщили, что в этом году из местного бюджета выделено 946 млн тенге для увеличения количества инватакси до 100 автомашин и увеличения стоимости поездок с 2 700 до 3 300 тенге за один час поездки вне зависимости от трафика и погодных условий.

Для получения услуг инватакси через агрегатор «Яндекс.Такси» лицам с инвалидностью необходимо пройти авторизацию через действующих поставщиков услуг инватакси (ОО «Inclusion.kz» – для лиц с инвалидностью, передвигающихся на кресло-колясках (24 автомашины); ТОО «ЦРУ Инватакси» – для детей, передвигающихся на кресло-колясках (24 автомашины); ОО «Social Project Organization Group» – для детей с аутизмом (14 автомашин); ООИ «Денсаулык зор байлык» – для детей и взрослых с нарушением зрения (16 автомашин для детей и 22 для взрослых).

Авторизованные лица с инвалидностью смогут заказывать услуги инватакси через приложение «Яндекс.Такси» самостоятельно в удобное время через специально разработанный тариф INVA. Для равномерного предоставления услуг имеется ограничение до двух поездок.

Возмещение затрат поставщика услуг инватакси будет осуществляться за счет средств местного бюджета после предоставления поставщиками актов выполненных работ.

Координация и контроль реализации пилотного проекта возложены на Управление занятости и социальных программ города Алматы, добавили в пресс-службе.

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