Взаимное обогащение

Как отметил Президент в интервью российским «Известиям», «учитывая историческую и культурную общность наших народов, есть обоюдная заинтересованность в расширении сотрудничества в области среднего образования. Ведутся переговоры о создании в южных регионах Казахстана совместных казахстанско-российских обще­образовательных организаций. В то же время мы заинтересованы в открытии соответствующих школ в приграничных с Казахстаном российских регионах, где проживает большое количество наших соотечественников».

Здесь хочу отметить несколько моментов. Первое: численность казахов в Российской Федерации по переписи 2021 года составила 591 970 человек. Большая их часть проживает именно вдоль казахстанско-российской границы. Крупнейшие общины казахов зарегистрированы в Астраханской (143 717), Оренбургской (107 734), Омской (69 407) и Саратовской областях (64 065).

Учитывая численность казахов в России, а также необходимость сохранения их самобытной культуры, истории и национальных традиций, понятно, почему открытие там казахских школ входит в сферу наших интересов. Это актуально и значимо еще и потому, что сейчас казахских школ в России нет вообще. Последняя закрылась более пяти лет назад, она работала в Алтайском крае.

Да, есть национально-культурные центры, общественные объединения, первоочередными задачами которых является сохранение и развитие родного языка, культуры и традиций. Вопрос получения российскими казахами среднего образования на казахском языке, думаю, тоже очень важен.

В Казахстане возможность получать образование на русском языке поддерживается на уровне государства. Функционирует более 3 000 русских школ, а также множество школ со смешанным языком обучения. В совокупности среди стран Центральной Азии мы – страна с самым большим количест­вом организаций образования с русским языком обучения. Помимо этого, предмет «Русский язык» изучается во всех казахских школах в качестве одного из основных.

Что касается государственной политики Казахстана в сфере образования, нашим соседям есть чему поучиться у нас. У нас очень многое сделано по этой части, и мы уместно ожидаем таких же шагов в отношении наших национальных интересов и потребностей казахской диаспоры в России.