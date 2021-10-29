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Взаимодействие и контроль
Анвар Ахметов
Первый заместитель Премьер-министра РК Алихан Смаилов провел встречу со статс-секретарем – заместителем министра финансов Российской Федерации Алексеем Сазановым.
Как сообщила пресс-служба главы Правительства РК, в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере таможенного регулирования и налогового администрирования, включая, в частности, взаимодействие мобильных групп, контроль над соблюдением прав интеллектуальной собственности, обмен сведениями по экспортным операциям при взаимной торговле.