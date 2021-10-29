Взаимодействие и контроль

Первый заместитель Премьер-министра РК Алихан Смаилов провел встречу со статс-секретарем – заместителем министра финансов Российской Федерации Алексеем Сазановым.

Как сообщила пресс-служба главы Правительства РК, в ходе встречи были обсуждены ак­туальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере таможенного регулирования и налогового администрирования, включая, в частности, взаи­модействие мобильных групп, контроль над соблюдением прав интеллектуальной собственнос­ти, обмен сведениями по экспорт­ным операциям при взаимной торговле.