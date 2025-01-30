Взорвался газобаллон – разрушен дом

В селе Акколтык Созакского района Туркестанской области от взрыва газового баллона объемом 27 литров полностью разрушился дом, под завалами которого оказались его жители. Первыми на помощь подоспели соседи, стараясь извлечь из-под завалов дома площадью 180 кв. м людей.
Из-под обломков вытащили шесть человек – одного взрослого и пятерых детей. Все они доставлены в районную больницу.
Медики оценивают состояние пострадавших как средней и тяжелой степени. Все они получили термические ожоги. Троих пациентов госпитализировали в отделение реанимации, еще трое получают лечение в общих палатах.
По информации начальника отдела по ЧС Созакского района Каната Акбаева, службами оперативного реагирования на месте происшествия было установлено, что причиной ЧП стал взрыв газовоздушной смеси. Он был настолько сильным, что жилой дом полностью разрушен.