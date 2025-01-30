Взорвался газобаллон – разрушен дом

собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В селе Акколтык Созакского района Туркестанской области от взрыва газового баллона объемом 27 литров полностью разрушился дом, под завалами которого оказались его жители. Первыми на помощь подоспели соседи, стараясь извлечь из-под завалов дома площадью 180 кв. м людей.

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Из-под обломков вытащили шесть человек – одного взрослого и пятерых детей. Все они доставлены в районную больницу.

Медики оценивают состояние пострадавших как средней и тяжелой степени. Все они получили термические ожоги. Троих пациен­тов госпитализировали в отделение реанимации, еще трое получают лечение в общих палатах.

По информации начальника отдела по ЧС Созакского райо­на Каната Акбаева, службами оперативного реагирования на месте происшествия было установлено, что причиной ЧП стал взрыв газовоздушной смеси. Он был настолько сильным, что жилой дом полностью разрушен.