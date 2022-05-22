Взрыв в аптеке Шымкента: что известно на сегодняшний день

В Шымкенте по факту взрыва в межбольничной аптеке, повлекшему гибель людей, начали досудебное расследование, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

ЧП случилось незадолго до полудня. Оглушительный звук взрыва, и тут же взметнувшиеся высоко клубы пыли, а затем и огня были видны с разных частей города.

Здание ТОО «Межбольничная 138 аптека» расположено в двухэтажном здании совсем рядом с родильным домом. В нем-то и произошел взрыв. По предварительной версии, причиной стало скопление газа. Аптека занималась производством лекарственных средств и поставкой их в лечебные учреждения, включая физраствор. В аптеке якобы хранилось до двух тонн перекиси водорода.

По информации руководителя ДЧС г. Шымкент Мадяира Жаксыбаева, общая площадь обрушившегося здания составляет почти 360 квадратных метров. Взрыв был такой силы, что непосредственно в самом здании вынесло не только окна, но и стены. По информации спасателей, также повреждены балкон и окна стоящей рядом многоэтажки, а также 7 припаркованных автомобилей.

Досталось и Областному перинатальному центру, из которого сразу же после взрыва началась эвакуация рожениц, новорожденных и персонала. На помощь пришли неравнодушные прохожие, водители и пассажиры автотранспорта, проезжавшего в этот момент по улице Гани Иляева. Добровольцы, оказавшиеся в районе ЧП, помогали выносить из здания детей и оборудование.

Это относительно тихий район города, улица в этом месте упирается в тупик, благодаря чему на дороге не было большого потока машин и пешеходов. И все же избежать пострадавших не удалось. Практически сразу же стало известно, что при взрыве погиб охранник родильного дома, находившийся в сторожке, стоящей практически впритык к аптеке.

Чуть позже поступила информация, что погиб новорожденный ребенок, которому было 18 дней от роду. Ближе к концу дня список жертв трагедии пополнил 42-летний случайный прохожий. Он скончался в больнице от полученных травм.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев заявил, что семьям погибших будет оказана материальная поддержка.

При взрыве 8 человек получили травмы различной степени тяжести. Все они госпитализированы в медучреждения города, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

На момент происшествия в перинатальном центре находились 189 пациентов и 65 сотрудников. В экстренном порядке в перинатальный центр были направлены десятки машин скорой помощи, которые занялись эвакуацией рожениц и малышей в областной перинатальный центр № 2, расположенный в Шымкенте на улице Рашидова. В безопасное место вывезли более ста человек.

Кроме рожениц эвакуировали также полтора десятка жильцов многоэтажного дома, где взрывной волной были повреждены балконы, оконные проемы и витражи. К счастью, в квартирах на наиболее сильно пострадавшем пятом этаже в момент взрыва людей не было.

Министр здравоохранения Ажар Гиният выразила глубокие соболезнования жертвам трагического происшествия в областном перинатальном центре, заявив, что ситуация находится под контролем Министерства здравоохранения. Принимаются все меры для лечения пострадавших в медицинских организациях города в стационарных условиях.

Кроме того, в экстренном порядке осуществляется работа по организации и изменению маршрутизации беременных и новорожденных по Туркестанской области. Бригады медработников направлены в районные больницы для оказания перинатальный помощи в сельской местности, так как в ОПЦ №1 госпитализировали беременных и новорожденных из семи районов области с патологиями вынашивания плода, находящихся в зоне риска. Врачи ННЦ хирургии им. А. Сызганова приступили к дистанционной консультации медиков.

По факту взрыва начато досудебное расследование по УК РК, предполагающей уголовную ответственность за нарушение требований пожарной безопасности повлекшей смерть людей. Обстоятельства, причины взрыва и ущерб устанавливаются.