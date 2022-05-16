Фото: Kazpravda.kz
Общество
Взрывы в Арысе: ещё 48 бизнесменов получат компенсацию

48 предпринимателей, чей бизнес пострадал от взрыва в городе Арысь 24 июня 2019 года, но не получивших компенсацию, получат выплаты. Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр поручил акимату Туркестанской области решить проблему, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НПП РК "Атамекен".

Напомним, три года назад, в результате взрыва на складах боеприпасов воинской части в городе Арысь Туркестанской области, пострадали 464 бизнес-объекта. Возмещение ущерба для пострадавших предпринимателей производилось через специальный благотворительный счет, открытый общественным объединением «Менің Атамекенім» (проект «Бизнес помогает Бизнесу»).

Сумма благотворительных средств составила 3,1 млрд тенге. В том числе, 90 млн тенге были собраны в рамках проекта «Менің Арысым» от субъектов малого и среднего бизнеса. Собранные средства выплачены пострадавшим 416 объектам. Таким образом, протокольное поручение о проведении реконструкции более 300 коммерческих объектов в г. Арысь было выполнено.

Полный отчет о собранных средствах, адресах объектов, суммах выплаченных компенсаций и список предпринимателей, получивших средства, был представлен МИИР, акимату Туркестанской области и акимату города Арысь. Кроме того, местные администрации получили списки 48 объектов, оставшихся без выплат.

НПП «Атамекен» неоднократно поднимала вопрос о выплате компенсаций оставшимся 48 субъектам бизнеса. В 2021 году были проведены встречи с представителями центрального государственного органа, местного исполнительного органа. Кроме того, в Министерство национальной экономики направлен ряд предложений по восстановлению, возмещению ущерба коммерческим объектам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. Пакет предложений был поддержан.

В 2022 году руководство Национальной палаты провело встречи с инициативной группой предпринимателей. 6 мая, под председательством первого заместителя премьер-министра Романа Скляра прошло совещание, на котором акимату Туркестанской области было дано поручение проработать вопрос с выплатой компенсации 48 объектам из внебюджетных средств.

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