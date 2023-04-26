Взял в заложники сожительницу и 2-летнюю дочь мужчина в Караганде (видео)

В городе Караганде бойцы спецподразделения «Арлан» обезвредили мужчину, взявшего в заложники сожительницу и 2-летнюю дочь, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

26 апреля около 12:00 в Железнодорожный отдел полиции УП Караганды сообщили о конфликте в одной из квартир многоэтажного дома.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Факт подтвердился.

«Установлено, что 24-летний мужчина, угрожая ножом, насильно удерживает в квартире 21-летнюю сожительницу и 2-летнюю дочь. При этом требования он не предъявлял. Переговоры со злоумышленником велись более 3 часов. На уговоры он не реагировал. Так как жизням заложников угрожала реальная опасность, полицейские вынуждены были предпринять экстренные меры», – сообщил заместитель начальника ДП области Абиль Абильдин.

Сотрудники ДЧС взломали входную дверь, бойцы спецподразделения «Арлан» проникли в квартиру и задержали подозреваемого. Предположительно, он был в наркотическом опьянении.

Потерпевшие – женщина и ребенок – не пострадали и помещены в кризисный центр, где им оказывают психологическую помощь.

Полиция начала досудебное расследование по пункту 3 части 2 уголовной статьи «Незаконное лишение свободы с применением насилия, опасного для жизни или здоровья». Проводятся следственные мероприятия.