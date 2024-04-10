Взятки брал в рабочем кабинете

Отбывать наказание ему предстоит в учреждении средней безопасности. Осужденный также лишен звания полковника. Суд наложил пожизненный запрет на занятие им должности на государственной службе и работу в госучреждениях.

За решетку высокопоставленный полицейский угодил за неоднократное получение взяток. В ходе судебного разбирательства судья межрайонного суда по уголовным делам Сабит Тореханов счел доказанной вину подсудимого. По данным материалов дела, она также подтверждается показаниями посредницы, негласными следственными действиями и результатами экспертиз.

Экс-начальника обвинили в получении через посредника незаконного вознаграждения от граждан Афганистана по двум фактам. Речь идет о суммах в 3 тыс. долларов – за разрешение на постоянное проживание в Казахстане и 5 тыс. долларов – за ускоренную выдачу справки для оформления казахстанского гражданства в упрощенном порядке. В обоих случаях деньги экс-начальник получал в своем служебном кабинете, а задержали его, предъявив обвинение, когда он находился в трудовом отпуске.

Посредником при передаче денег выступила жительница Шымкента Акмарал Сойыркас, которая также оказалась на скамье подсудимых. Свою вину она полностью признала, пояснив суду, что пошла на этот шаг, чтобы помочь своим знакомым легализоваться в Казахстане. Акмарал Сойыркас признана виновной в неоднократном посредничестве при даче взятки. Суд, учитывая ее сотрудничество со следствием, чистосердечное признание и раскаяние, а также наличие на иждивении малолетнего ребенка, назначил ей наказание в виде штрафа в размере 7 млн 137 тыс. тенге.

Приговор не вступил в законную силу. Сторона защиты заявила о намерении обжаловать его в апелляционном суде.