Welcome to Kazakhstan!

За прошлый год Казахстан посетили порядка 14 млн иностранцев. 12,5 млн из них позже выехали.

– В основном приезжают из ближнего зарубежья, – говорит старший инспектор по особым поручениям Комитета миграционной полиции МВД РК, подполковник полиции Алтынбек Масакбаев. – Это Узбекистан, Россия, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан. Есть приезжие и из дальнего зарубежья, откуда прибыли около миллиона человек. Это Турция, Германия, США, Индия и другие страны.

Надо отметить, что это не максимальные цифры. Например, еще до пандемии количество прибывших достигало 19 млн человек. По мнению спикера, сильно ударило по миграционным показателям закрытие границ во время карантина. И вот только сейчас все начинает стабилизироваться.

По данным МВД, миграционными службами за прошлый год выдано 584 тыс. документов временного проживания, из них 489 тыс. – это разрешения на работу, около 10 тыс. – для студентов. Сегодня, к слову, граждане 82 стран могут пребывать в Казахстане­ без визы, и для 80 из них предусмотрена возможность продления пребывания у нас без выезда.

– За последние десять лет Правительство Казахстана внесло значительные изменения в миграционное законодательство. Многие процессы были переведены в цифровой формат, сроки оформления разрешительных документов сокращены, а список стран с возможностью безвизового пребывания в Казахстане с каждым годом увеличивается, – добавила руководитель миграционно-консалтинговой компании WPK Алия Удербаева.

Для этого ранее был внедрен механизм привлечения иностранной рабочей силы в рамках внутрикорпоративного перевода для транснациональных компаний.

– В рамках данной концепции казах­стан­ские филиалы иностранных корпораций получают рабочие разрешения на высококва­лифицированных иностранных специалистов сроком на три года единовременно, без уплаты государственной пошлины и без привязки к выделенной квоте, – отметила она.

Поработали и в направлении цифровизации. Сегодня работодатели могут загрузить все необходимые документы через специальный портал, что упрощает и ускоряет множество процессов. Это уменьшило сроки рассмотрения, снизило бюрократическую нагрузку на заявителя и позволило работодателям минимизировать контакт с государственным органом.

Также в 2019 году внедрили элект­ронную систему оформления виз, что позволяет гражданам 109 стран оформить нахождение в Казахстане по трем целевым направлениям – деловому, лечебному и туристическому. В том же году внесли изменения в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся нарушения иностранцами правил въезда и выезда.

– Ранее при выявлении нарушения сотрудники Пограничной службы в аэро­порту были обязаны снять иностранца с рейса и направить дело в суд для оформления административного материала. Это приводило к длительным задержкам и могло негативно сказаться на инвестиционной привлекательности страны. Теперь же сотрудник Пограничной службы может принять решение о мере административного взыскания в соответствии со статьей, предусмотренной КОАП, на месте. Иностранец при этом не снимается с рейса и имеет возможность убыть из Казахстана. Такой подход позволяет упростить и ускорить процедуру привлечения к ответственности, а также избежать негативных последствий для имиджа страны, – пояснила Алия Удербаева.

В целом за прошлый год за нарушение миграционного законодательства привлечены к административной ответственности 73 тыс. иностранцев.

– В основном это происходит из-за незнания законов, – уточняет Алтынбек Масакбаев. – Люди превышают время пребывания в стране, работают без разрешения на трудовую деятельность. За 2023 год согласно санкции суда из Казахстана выдворили 7 700 человек.

Вместе с тем до 2020 года иностранные граждане были вынуждены проходить процедуру регистрации паспорта в Мигра­ционной службе. А сейчас иностранцам необходимо лишь помнить о разрешенном сроке пребывания по безвизовому режиму и заблаговременно оформить разрешительный документ (например, визу или разрешение на временное проживание), если необходимо задержаться в стране. При этом сам иностранец в органы внутренних дел не обращается.

Отметим, что в Казахстане утвержден обширный перечень зарубежных работников, на привлечение которых вообще не требуется разрешение на работу от местных исполнительных органов. Это бизнес-иммигранты, привлекаемые участниками и органами МФЦА, граж­дане договора ЕАЭС, инвесторы, являю­щиеся членами экипажей морских и речных судов, воздушного и железнодорожного транспорта, работающие артистами, режиссерами, дирижерами, хормейстерами, балетмейстерами, спорт­смены, тренеры и другие.

– Такой подход намного упрощает процедуру оформления иностранного сотрудника на работу и сокращает срок мобилизации в страну. Например, при стандарт­ном оформлении работодатель тратит на получение рабочего разрешения на иностранного сотрудника в среднем 1–1,5 месяца. Тогда как для вышеуказанных лиц нет необходимости оформления такого разрешения, – сказала руководитель миграционно-консалтинговой компании.

Можно отметить активную работу Правительства в поэтапном усовершенствовании миграционного законодательства, в применении современных технологий, усилении правового регулирования и международного сотрудничества. Однозначно, все эти меры способствуют созданию более благоприятной инвестиционной среды для бизнес-иммиграции и развитию экономики Казахстана.