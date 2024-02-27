Westoil Software примет на работу новых сотрудников

Энергетика
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Вместо 50 человек, участвовавших в незаконной забастовке

Фото: freepik.com

Пресс-служба ТОО «Westoil Software» опубликовала заявление, сообщает Kazpravda.kz.

- Компания вынуждена сообщить о том, что с сегодняшнего дня, основываясь на решении суда о признании забастовки незаконной, в связи с производственной необходимостью, разрывает трудовые договора с 50-тью работниками. На появившиеся вакантные места мы проведем набор из числа граждан, стоящих в очереди на трудоустройство. При этом набор будет проходить в соответствии с квалификационными требованиями на вакантные должности, - говорится в сообщении.

В компании отметили, что такой подход в полной мере соответствует законодательству в сфере занятости. 

- До тех пор, пока набор не произведен, у уволенных сотрудников есть шанс вернуться на работу посредством согласительной комиссии. Пока есть эта возможность, мы призываем всех участников незаконной забастовки последовать примеру ваших коллег, которые уже вернулись на свои рабочие места. 

Этот процесс будет проходить планово. После того как мы определимся с полным списком новых кандидатов на трудоустройство, трудовые договора будут расторгнуты и с другими работниками, не пожелавшими прекратить незаконную забастовку. На их места также будет организован набор из числа безработных, - заключили в ТОО «Westoil Software».

Накануне в компании заявили, что работники вышли на забастовку из-за вмешательства деструктивных сил.

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