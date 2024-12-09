World Tour: женская команда Казахстана по шорт-треку вошла в топ-5

Команда с восьмой строчки переместилась на пятую

Фото: пресс-служба НОК РК

В Пекине (Китай) завершился этап серии World Tour по шорт-треку. Женская команда Казахстана заняла на нем третье место, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Ольга Тихонова, Яна Хан, Малика Ермек, Алина Ажгалиева завоевали бронзовую медаль в эстафете.

Этот результат позволил сборной РК улучшить позиции в рейтинге World Tour. Команда с восьмой строчки переместилась на пятую. В активе казахстанок 142 очка.

Лидирует Канада с 260 очками, добавили в НОК.