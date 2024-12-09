World Tour: женская команда Казахстана по шорт-треку вошла в топ-5
68
Команда с восьмой строчки переместилась на пятую
В Пекине (Китай) завершился этап серии World Tour по шорт-треку. Женская команда Казахстана заняла на нем третье место, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Ольга Тихонова, Яна Хан, Малика Ермек, Алина Ажгалиева завоевали бронзовую медаль в эстафете.
Этот результат позволил сборной РК улучшить позиции в рейтинге World Tour. Команда с восьмой строчки переместилась на пятую. В активе казахстанок 142 очка.
Лидирует Канада с 260 очками, добавили в НОК.