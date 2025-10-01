WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине

Спорт,Служу отечеству!
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

С 25 по 30 сентября в городе Ургенч (Хорезмская область, Республика Узбекистан) прошёл Чемпионат мира по универсальному бою (UNIFIGHT), передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В масштабном спортивном событии приняли участие сильнейшие бойцы из 12 стран мира. Атмосфера турнира стала настоящей ареной мужества, силы и спортивного духа.

Казахстан вновь подтвердил своё лидерство на международной арене. Представитель «Burkit Team» военнослужащий воинской части 6655 Национальной гвардии МВД РК Азимжон Курбонбоев выступил в весовой категории до 75 кг и завоевал титул чемпиона мира и золотую медаль!

Эта победа стала для нашего спортсмена уже третьим титулом чемпиона мира, что ещё раз доказывает его высокий профессионализм и силу казахстанской школы универсального боя.

Успех Азимжона Курбонбоева — это большой вклад в развитие отечественного спорта и укрепление авторитета Казахстана на мировой арене.

#Спорт #Нацгвардия

