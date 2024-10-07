«Я рад, что нас спрашивают!»
14
В Усть-Каменогорске в референдуме активно участвовали и молодежь, и люди в возрасте. Самыми ранними «пташками» стали гвардейцы регионального командования «Шығыс». Как отметил глава пресс-службы РгК Багдат Амангельды, всего на территории командования работали шесть участков, по понятным причинам закрытых. Военнослужащие Национальной гвардии обеспечивают общественный порядок, ведут охрану стратегических объектов и исправительных учреждений. Весь день у парней расписан по минутам. Многие гвардейцы впервые стали участниками политической кампании.