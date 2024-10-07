«Я рад, что нас спрашивают!»

Политика
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Усть-Каменогорске в референдуме активно участвовали и молодежь, и люди в возрасте. Самыми ранними «пташками» стали гвардейцы регионального командования «Шығыс». Как отметил глава пресс-службы РгК Багдат Амангельды, всего на территории командования работали шесть участков, по понятным причинам закрытых. Военнослужащие Национальной гвардии обеспечивают общественный порядок, ведут охрану стратегических объектов и исправительных учреждений. Весь день у парней расписан по минутам. Многие гвардейцы впервые стали участниками политической кампании.

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Двери участков на гражданке распахнулись для горожан с семи часов утра. Председатель участковой комиссии № 1136 в стенах 47-й школы Раушан Мухтарханова рассказала, что люди начали приходить буквально с момента открытия. Многие, когда брали бюллетени, подчеркивали: «Хочу, чтобы мой голос в государстве услышали».

Учительница биологии Индира Мауленова уже на выходе из участка поделилась мнением: вынесенный на референдум воп­рос – это не столько про энергетику, сколько про экологию. И кому как не жителям города с загрязненной атмосферой заявить свою позицию?

– У меня утром сосед говорит: «Зачем тратишь время на голосование? Все равно Правительство сделает так, как считает нужным», – рассказала педагог. – Но я хочу быть уверенной, что мой голос услышат и учтут. Мне не все равно, каким будет будущее у моих детей, у моих учеников.

Героем избирательного участка № 21 стал столетний участник войны, ветеран МВД Курмат Рахимов. Полковник в отставке сам пришел за бюллетенем и проголосовал под восхищенные взгляды окружающих.

– Каждый из нас оставляет след в истории, – отметил ветеран. – Сегодня многое зависит от молодежи, судьба страны – в их руках. Я считаю, что каждый молодой гражданин должен выразить свое мнение и принять участие в референдуме.

Особой «движухой» отметился участок № 96 на бульваре Гагарина, куда шумно заявился мотоклуб Moto Corps MC. По словам главы клуба Дмитрия Гавриленко, они прибыли всей компанией как раз для того, чтобы показать: вместе граждане – сила. Вместе можно сделать больше, чем по одиночке.

– Давайте честно, по многим ли вопросам государство интересовалось мнением граж­дан? – заметил фанат мотоциклов. – Нас часто просто ставили перед фактом. Сегодня казахстанцам предложили проявить гражданскую позицию. Я рад, что нас спрашивают. На самом деле это здорово! Клуб появился в Усть-Каменогорске год назад, и с тех пор мы всегда старается участвовать в общест­венной жизни.

Возле затянутых в кожу парней остановился пенсионер. Одобрительно посмотрел на «железных коней». Погладил ласково «Урал», на котором, похоже, сам когда-то гонял. Пожал руку байкеру, представился: «Петр Солод».

– Не сидится дома? – с улыбкой поинтересовался у него парень.

– Я всю жизнь работал на предприятии и знаю, как одна бракованная деталь может повлиять на огромный агрегат, – пояснил пенсионер. – Не хочу, чтобы в решение, которое касается судьбы всей страны, закрался брак. Возможно, когда у Казахстана появится новая энергетика, меня уже не будет. Но здесь останутся жить мои внуки, правнуки. Правильно, что руководство страны спрашивает мнение граждан.

#голосование #АЭС #референдум #6 октября

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