Ядерная энергетика как двигатель прогресса в медицине

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Как показывает практика ведущих зарубежных клиник, залог успеха в избавлении от рака - его ранняя диагностика, и в этом направлении на первое место выходит ядерная медицина, способная на ранних стадиях выявлять заболевание и успешно предотвращать его развитие. На вопросы газеты отвечает руководитель Центра внедрения радиационной онкологии и ядерной медицины Национального научного онкологического центра Индира Тлеулесова.

- Индира Кайратовна, что представляет собой ядерная медицина Казахстана, в каких городах есть центры радиационной онкологии?

- В первую очередь хотелось бы сказать, что ядерная медицина и радиационная онкология – это два крупных направления в медицине, которые используют при диагностике и лечении радиацию. В ядерной медицине используются открытые источники ионизирующего излучения, чаще всего это жидкие радиоактивные вещества, которые вводятся в организм пациента. Для диагностики используются короткоживущие препараты, которые помогают проводить диагностику опухолей на молекулярном уровне на ранних стадиях. Также имеются препараты для лечения, которые используются для облучения необходимого органа-мишени, например, щитовидной железы.

Радиационная же онкология — это направление медицины, которое использует радиацию, генерируемую оборудованием. То есть радиационная онкология — это лучи, которые используются для лечения онкологических пациентов. Например, это дистанционная лучевая терапия и протонная терапия. Наряду с оперативными вмешательствами и химиотерапией, радиоактивное излучение используется для удаления опухолевых новообразований. Радиационная онкология достаточно развита в нашей стране. Практически в каждом онкологическом центре регионов имеются лучевые аппараты, где могут проводиться такие процедуры лечения. Касательно направления ядерной медицины – в настоящий момент есть несколько крупных центров в стране в Астане, Семее, Алматы и Шымкенте. В будущем планируется открытие еще нескольких крупных центров в других регионах.

- Любое новое направление в медицине, как правило, опирается на опыт других стран или собственные разработки методик лечения. Каким путем пошли в нашей стране?

- Использование радиации в медицине, на самом деле, подразумевает внедрение многих методик и является достаточно трудоемким процессом. В первую очередь, они нацелены на безопасность пациента и качество проводимых процедур. В Казахстане все методы диагностики и лечения, которые используют радиацию, это взятый за основу опыт других стран. Например, одно из последних достижений радиационной онкологии – это протонная терапия, в Казахстане ранее ее не было, она будет запущена впервые в Центральной Азии на базе ННОЦ г.Астана. Наш центр протонной терапии предназначен для лечения труднодоступных опухолей, в основном у детей.

- На чем основано лечение больных онкологическими заболеваниями, какие протоколы и препараты применяются, отечественные или зарубежные?

- Для лечения онкологических пациентов используется в основном три метода. Это хирургическое вмешательство, химиотерапия и лучевая терапия. Радиация используется именно в лучевой терапии, когда используются линейные ускорители, которые могут облучить опухоль и таким образом удалить ее. Также есть терапия ядерная, это радионуклидная терапия с применением радиоактивных препаратов. Чаще всего она используется для лечения рака щитовидной железы. В Казахстане на данный момент имеется один центр в городе Семей, где пациент принимает радиоактивный йод-131, после чего неделю находится в защитной активной палате со специальной системой вентиляции и сбора жидких радиоактивных отходов. В это время радиоактивный йод накапливается в щитовидной железе. При некоторых формах злокачественных образований, например, при отдаленных метастазах дифференцированного рака щитовидной железы, радионуклидная терапия является единственно эффективным методом лечения.

Наша деятельность основывается на утвержденных клинических протоколах диагностики и лечения онкологических заболеваний. В связи с быстрым развитием технологий и появлением новых методик, постоянно ведется работа по разработке новых клинических протоколов.

Если мы говорим про то, какие препараты применяются в ядерной медицине, в нашем случае, все они производятся в Казахстане. Например, необходимый для терапии радиоактивный йод производится в Институте ядерной физики г.Алматы. Для ПЭТ-диагностики в нескольких центрах ядерной медицины в городах Астана и Семей, есть собственное производство радиофармпрепаратов. В настоящее время у нас уже достаточно большое количество радиоактивных препаратов, которые мы начали производить для собственных нужд, не покупая ниоткуда, производим сами по стандартам надлежащей производственной практики GMP, которая обеспечивает качество препарата и безопасность пациентов.

- Какова эффективность применения радиационной онкологии при лечении больных?

- Есть мировая статистика по эффективности, но, как я и говорила ранее, у нас есть три основных вида лечения, - это хирургическое вмешательство, химиотерапия и лучевая терапия. Они являются неотъемлемой частью любого стандартного лечения онкологических пациентов. И конечно же, если сравнивать, то в Казахстане эти направления достаточно хорошо развиты. У нас есть большой парк современного оборудования, и оно сопоставимо с другими странами. Единственное, по относительному количеству лучевых аппаратов мы еще не сравнялись, но надеемся, что в будущем сможем покрыть всю потребность нашего населения в данных видах услуг.

- Оказывает ли влияние атомная энергетика на достижения в ядерной медицине, что показывает в этом направлении опыт развитых стран, имеющих на вооружении АЭС?

- Если брать в глобальном понимании развития науки, которая с развитием атомной энергетики получает новые возможности для исследования и получения новых материалов и препаратов, - несомненно. Но, если мы говорим конкретно про атомные электростанции, то это считается промышленными реакторами, которые используются для выработки электроэнергии. В ядерной медицине же мы используем радиоактивные фармацевтические лекарственные препараты, которые проверены на качество и могут вводиться пациентам внутривенно или перорально. Однако для развития ядерной медицины в целом, в первую очередь необходимы научные разработки и атомная электростанция может помочь в этих направлениях.

- Каковы перспективы ядерной медицины Вы видите в Казахстане, что нужно для ее прогресса?

- В настоящее время в Казахстане ядерная медицина, на самом деле, развивается быстрыми темпами. У нас имеется 12 ПЭТ-аппаратов, запускается второй центр радионуклидной терапии. В Астане у нас будет запущен центртераностики, где в одном месте сконцентрировано производство, диагностика и лечение радиоактивными источниками. Это будет самый крупный центр в стране, где для лечения будут применяться все виды радиации (ядерная медицина, лучевая терапия, протонная терапия). Также будет запущена научно-исследовательская лаборатория для разработки новых молекул, новых радиафармпрепаратов для специфических заболеваний и не только в онкологии, но также в неврологии и кардиологии. И если будет помощь со стороны государства, то в принципе, я думаю, в ближайшие 10 лет мы сможем выстроить очень хорошую качественную систему лечения с использованием принципов ядерной медицины и радиационной онкологии.

Подготовкой кадров мы занимаемся самостоятельно и успели взрастить достаточное количество медицинских и немедицинских специалистов, это медицинские физики, радиофармацевты, радиохимики, инженеры специализированных систем, инженеры дозиметрии и другие. Все эти специалисты обеспечивают полноценную, качественную работу центров ядерной медицины. Надеюсь, что в ближайшем будущем у нас будет колоссальный прорыв в этой сфере, и мы сможем не только у себя это направление развить, а также помочь своим соседям в Центральной Азии. Мы готовы показать пример, как можно выстроить качественную и безопасную работу в медицине с использованием радиоактивных веществ и источников ионизирующего изучения.