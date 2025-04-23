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Эксперты, представители вузов, научных центров, госорганов и общественности отметили перспективы атомной энергетики в условиях глобальных вызовов. При этом акценты в ходе встречи делались на вопросах безопасности, внедрения новых технологических решений, подготовки кадров, общественного восприятия ядерной физики, а также на потенциале международного сотрудничества.

Открывая заседание, генеральный директор ИЯФ МЭ РК Саябек Сахиев обозначил цели и задачи, стоящие перед казахстанскими учеными, рассказал о результатах работы и достижениях института. Он отметил, что научный центр обладает всеми необходимыми ресурсами для подготовки квалифицированных кадров и играет ключевую роль в развитии атомной отрасли Казахстана. Его база представлена уникальной инфраструктурой – это исследовательский реактор, критический стенд, ускорители различных типов, а также три учебных центра, работающие при поддержке Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Приветствуя участников заседания, директор депар­тамента МЭ РК Гумар Сергазин рассказал о государственной политике в области мирного использования атома. В свою очередь вице-президент Национальной академии наук при Президенте РК Дидар Батрышев обратил внимание на важность безопасности и устойчивости развития ядерной энергетики.

По его словам, с ростом числа АЭС в мире повышаются и требования к их безопасности. Мировая атомная энергетика переживает умеренный рост с акцентом на развитие в странах Азии и внедрение новых технологий, таких как малые, модульные реакторы. Согласно данным Всемирной ядерной ассоциации, в 2023 году эксплуатировалось порядка 440 коммерческих ядерных реакторов в 30 странах, они обеспечивают примерно 9% мирового производства электроэнергии. При этом строятся 66, планируется построить еще 85 новых реакторов в 15 странах мира.

Помимо этого, Дидар Батрышев представил обзор научно-технических и образовательных программ по подготовке кадров для атомной отрасли. Среди них такие направления, как «Ядерная физика», «Ядерная физика и атомная энергетика», «Атомные электрические станции и установки», и другие.

На заседании была также представлена концепция формирования ядерного кластера на базе Института ядерной физики. Подробностями поделился заместитель генерального директора по производству Евгений Ермаков.

По его словам, ядерный кластер, деятельность которого направлена на развитие фундаментальной, прикладной науки, ядерных технологий и подготовку кадров, является одним из ключевых элементов, обеспечивающих поддержку успешного формирования атомной энергетики страны. В рамках данной структуры предлагается создание новых научно-производственных комплексов, а также модернизация действующей инфраструктуры.

Докладчик акцентировал внимание на том, что часть задач уже реализуется в их институте. Это касается, в частности, создания циклотронного комплекса для производства медицинских радиоизотопов, модернизации системы спецвентиляции реактора ВВР-К.