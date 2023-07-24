Яхта загорелась в горах Алматы

Фото пресс-службы ДЧС Алматы

В горах Алматы загорелась яхта, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям города.

О возгорании во дворе частного жилого дома по улице Койгельды батыра в микрорайоне "Горный гигант" спасателям сообщили 24 июля в 12:49.

Пожарные расчеты из нескольких подразделений и патрулировавший загорания в горах механизированный дозор были на месте уже в 13:04.

Здесь они обнаружили горевшую яхту, на тушение которой понадобилось всего 15 минут. К тому же огнеборцы сняли угрозу перехода пламени на деревья и кустарники.