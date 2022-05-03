Январские беспорядки: задержан участник нападения на акимат в Актобе

Заместитель начальника 1-ой службы Генеральной прокуратуры Казахстана Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК сообщил, что в городе Актобе задержан один из нападавших на акимат области, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В дни трагических событий указанный преступник, используя мессенджер WhatsApp, собрал более 300 человек, которые затем приняли активное участие в захвате здания акимата Актюбинской области», – сообщил Килымжанов.

По его словам, при отражении нападения тяжелые телесные повреждения получил 31 сотрудник органов правопорядка.

«Подозреваемый и его сообщники с санкции суда содержатся под стражей», – резюмировал спикер.