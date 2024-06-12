Японские ученые объявили о прорыве в лечении БАС

Это был второй этап клинических испытаний

Фото: pexel.com

Команда учёных из Университета Киото заявила, что им удалось подавить прогрессирование болезни у пациентов с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) примерно в половине случаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Киодо

По данным агентства, первый этап испытаний с помощью так называемого «iPS-скрининга» начался в 2019 году.

В ходе испытаний ученые вырастили из кожи пациентов индуцированные стволовые клетки (iPS-клетки), которые затем превратили в моторные нейроны, чтобы воспроизвести патологию БАС. Затем на полученных моторных нейронах они протестировали более тысячи лекарств, по результатам чего был выбран препарат «Босутиниб», который применяется при хроническом миелолейкозе.

Сообщается, что по итогам первого этапа клинических испытаний ученые подтвердили: у пяти из девяти пациентов наблюдалось подавление прогресса заболевания.

Весной 2022 года начался второй этап испытаний, в котором принимали участие 26 пациентов, они получали препарат «Босутиниб» на протяжение 24 недель.