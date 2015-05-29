Яркое созвездие духовного наследия Свежий выпуск 436 Серик ТЕМИРГАЛИЕВ

Инициатором его проведения выс­тупило Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации при поддержке Министерства культуры и спорта РК и Администрации Астраханской области РФ.

Мероприятие стало одним из практических результатов тех договоренностей по дальнейшему расширению и углублению двустороннего гуманитарного сотрудничества, которые были достигнуты президентами Казахстана и России в ходе ХI Форума межрегионального сотрудничест­ва в Атырау в сентябре 2014 года. Проведение литературно-музыкального вечера было согласовано в прошлом году на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана в России Марата Тажина с губернатором Астраханской области Александром Жилкиным, который горячо поддержал культурную инициативу посольства. Столь масштабное культурное событие впервые организовано в приграничной Астраханской области, в которой проживает свыше 150 тыс. казахов (согласно переписи 2010 года).

Открывая вечер, советник-посланник Посольства РК в РФ Виктор Темирбаев отметил, что в традиции каждого народа – излагать самое сокровенное в музыке и поэзии. «Лучшие образцы творчества со временем крис­таллизуются и становятся духовным наследием народа, – добавил он. – Сегодня казахстанские мастера искусств щедро делятся с вами, нашими друзьями и соотечественниками, своим духовным богатством».

С ответным словом выступил председатель думы Астраханской области Александр Клыканов. По его словам, формат сегодняшнего литературного вечера для астраханцев представляет огромный интерес. Он дает дополнительный импульс для развития удивительного созвездия культур народов, проживающих в России и Казахстане.

– Есть такая хорошая народная пословица «Добрый сосед надежнее ближнего родственника». Этому принципу и следуем многие столетия. Нас связывает очень и очень многое. У нас масса совместных проектов. Это и транспортный коридор, и общий мост, и постоянно растущий товарооборот между регионами. И, конечно, огромный пласт культурного наследия, которое есть и на астраханской земле, и в Казахстане. Мы пос­тоянно им обмениваемся, развиваем его, – сказал депутат.

Основными действующими лицами вечера стали народный артист Казахстана Тунгышбай Жаманкулов, зас­луженный артист Республики Казахстан Михаил Токарев, известный певец и музыкант, заслуженный деятель Казахстана Бекболат Тлеухан, победительница телевизионного конкурса молодых исполнителей «Большая опера» Салтанат Ахметова, участница телепроекта «Голос» Диана Шарапова, Оркестр казахских народных инструментов им. Дины Нурпеи­совой Атырауской области, танцевальная группа «Ақ Жайық», Алибек Альмадиев, группа VoiceKz, актеры Западно-Казахстанского областного казахского драматического театра и другие.

Литературные и вокально-танцевальные номера казахстанских артистов были тепло встречены зрителями и получили их восторженные отклики. По завершении концерта зрители долго не отпускали артис­тов со сцены.

– Замечательный, иного слова и не подберешь, концерт, – жительница Астрахани Александра Монас­тырская, как и многие остальные, не скрывает своего восторга от концерта, – огромная благодарность посольству Казахстана в России и консульству Казахастана в Астраханской области за такой подарок. Я сама родом из Атырау. Для меня этот вечер просто бальзам на душу. У вас прекрасные артисты, замечательные голоса.

Представитель казахской диаспоры области Артур Тыныштанов также получил хорошие впечатления.

– Меня в очередной раз поразило богатство культуры казахского народа. Народа, к которому я отношусь и которым горжусь, – сказал он.

Надо отметить, что, согласно переписи 2010 года, в Астраханской области проживает 149 415 казахов (16,3% населения области). Это вторая по численности национальная община в регионе и крупнейшая в России община казахов. В области с 1990 года действует общество казахской культуры и языка «Жолдастық», издается газета «Ақ арна».

В Астраханском педагогическом училище ведется подготовка учителей казахского языка для начальных классов. В 65 школах области в мес­тах компактного проживания казахов предметно или факультативно преподается казахский язык. В 2003 году в Астраханском государственном университете открыта специальность «учитель казахского языка и литературы».

В 1996 году в селе Алтынжар Володарского района состоялось торжественное открытие мавзолея Курмангазы. Спустя почти десять лет, в 2005 году рядом с этим памятником был открыт Межгосударственный культурный центр им. Курмангазы, который стал основной базой для развития культурного наследия астраханских казахов и укрепления дружественных отношений между Астраханской областью и Республикой Казахстан. А в декабре 2008 году в Астрахани, в центре площади, образованной на пересечении улиц Советская и Калинина, был открыт бронзовый памятник Курмангазы. Монумент стал подарком Республики Казахстан к 450-летию Астрахани.

Составляя программу концерта, организаторы постарались отразить в нем идеи «Мәңгілік Ел» о ценностях, которые необходимо беречь и культивировать, чтобы обеспечить устойчивое развитие страны, о духовном наследии, нашедшем сакральный смысл в народной мудрости: «Если вы загадываете на год вперед – выращивайте хлеб; если вы загадываете на сто лет вперед – высаживайте деревья; если вы загадываете на целую вечность – воспитывайте Человека».

Концерт стал ярким, запоминающимся событием в культурной жизни казахской диаспоры Астраханской области и явился важным знаком внимания к ее культурным запросам.

В связи с этим Посольство Казахстана в России выразило особую благодарность губернатору Астраханской области А. Жилкину, а также минист­ру культуры и спорта Казахс­тана А. Мухамедиулы за деятельное содействие в организации вечера.