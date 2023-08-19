Ярмарка детских товаров открылась в Астане

Общество
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Аманжолова Айман
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На площадке Международного выставочного центра EXPO в Астане начала работу ярмарка детских товаров «Kids EXPO. Балалар әлемі», которая продлится до 20 августа, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Фото с сайта акимата Астаны

Организатором ярмарки выступило акционерное общество «Национальная компания «QazExpoCongress» при поддержке акимата города.

На площадке мероприятия несколько тематических направлений: товары для детей (канцелярские товары, книги и учебники, школьная форма, одежда, игрушки, принадлежности для хобби, гаджеты, спортивный инвентарь, мебель, товары для малышей и мамочек, витамины и бады), образование (школы, репетиторы, курсы, вузы, детские специалисты, иностранные программы при посольствах), развлечения (творческие мастер-классы, игровые зоны, аниматоры), сервисы (няни, развозки).

Официальный представитель «QazExpoCongress» Гульжан Сергибаева рассказала, что ярмарка детских товаров будет проходить на площадке выставочного центра EXPO три дня.

«Все эти дни здесь будут реализовывать товары в рамках подготовки к новому учебному году. Здесь представлена школьная форма, детская одежда, канцелярские товары, рюкзаки и другие принадлежности к школе. Свою продукцию представили более 60 компаний, среди которых издательства, компании, выпускающие школьную форму, канцелярию, спортивную одежду, сумки. Среди компаний, представляющих свои товары, есть казахстанские производители. В первый день выставки прошла благотворительная акция с участием 13 компаний по сбору необходимых школьных принадлежностей для детей из социально уязвимых семей. Ярмарка, приуроченная к началу нового учебного года, проходит уже второй год, чтобы родители сегодняшних учеников на одной площадке могли приобрести все самое необходимое для школы», - сказала Гульжан Сергибаева. 

Для гостей ярмарки с культурно-развлекательной программой выступают детские творческие студии, проводятся спортивные состязания и Fashion показ детской униформы.

#дети #Астана #акимат #школа #ярмарка

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