Ярмарка вакансий пройдёт в Астане

На ярмарке будут предложены вакансии на постоянные и временные рабочие места в госучреждениях и предприятиях

Фото: Kazpravda.kz

КГУ «Центр трудовой мобильности» акимата Астаны проведёт ярмарку вакансий во Дворце «Жастар» завтра, 9 ноября, с 14:30 до 17:00, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Отмечается, что на ярмарке будут предложены вакансии на постоянные и временные рабочие места в государственных учреждениях и предприятиях, расположенных на территории города.

«В ярмарке примут участие работодатели в сферах строительства, образования, медицины, торговли, транспорта и логистики, финансов и т.д. В их числе такие компании, как: АО «Отбасы банк», ТОО «Центр ипотеки Астана», TOO «QazaqZher», ТОО «Астана Тазалық», филиал АО «Банк ЦентрКредит» в Астане и многие другие», - сообщили в городской администрации.

Также в рамках мероприятия будут проведены разъяснительные работы специалистами карьерных центров по программам «Молодежная практика», «Первое рабочее место», «Контракт поколений», профессиональное обучение и консультирование по работе с порталом «enbek.kz».