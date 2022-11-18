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Язык пожарному знать надо!

Наталья Денисова

Всем коллективом успешно завершили курс «Уровневое обучение государственному языку» сотрудники пожарной части № 14 Жанакорганского района Кызылординской области.

С удовольствием торжественно вручила парням сертификаты КГУ «Центр обучения языкам Кызылординской облас­ти» управления общественного развития региона преподаватель государственного языка по Жанакорганскому району Айгуль Толепбергенова.

– Для меня это – важная, ответственная миссия, учитывая то, что взрослые люди, стремящиеся к тому, чтобы знать казахский язык, свободно говорить на нем, освоили программу среднего уровня, – рассказала она. – Я с гордостью поздравляю своих учеников, которые все время обучения были весьма прилежны, и желаю им в дальнейшем совершенствоваться.

В ДЧС Кызылординской облас­ти отмечают, сколь важно такое организованное и серьезное обучение казахскому языку для пожарных и спасателей.

– Эти люди порой в экстремальных, нестандартных ситуациях работают с нашим населением, – рассказали в пресс-службе департамента. – И им нужно свободно общаться с гражданами как во время спасательных мероприятий, так и в ходе профилактических работ, доходчиво объясняя правила поведения при чрезвычайных ситуациях. Поэтому учить казахский язык надо, и этим занимаются организованно и серьезно.

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