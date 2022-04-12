Глава государства Касым-Жомарт Токаев получил письмо по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Израилем.

Письмо направил президент Евро-Азиатского Еврейского Конгресса Михаил Мирилашвили. Он отметил, что 30 лет назад для двух государств и народов началась новая глава: были открыты двери для построения полноценных доверительных отношений и партнерства.

«Прочной базой для этих отношений служит тесная связь еврейского и казахского народов, тянущаяся через тысячелетия. ...В Казахстане также тепло принимали евреев, бегущих от ужасов во времена Второй мировой войны. Мы не забываем этого и крайне благодарны народу Казахстана», – говорится в письме.

Михаил Мирилашвили также отметил, что и на современном этапе вот уже 30 лет еврейская община Республики Казахстан живет и развивается в атмосфере принятия и взаимоподдержки.