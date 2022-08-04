Политика
Юбилейная Х Обзорная конференция участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО): подробности
Анастасия Шварц

Уроки прошлого, хрупкость будущего

Ядерная угроза достигла самого высокого уровня со времен холодной войны, заявил Генеральный секретарь ООН на конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия.

В штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 1 августа с более чем двухлетним «опозданием» стартовала юбилейная Х Обзорная конференция участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Традиционно мероприятие проводится раз в пять лет, и нынешняя конференция должна была стать дважды юбилейной, если бы прошла как запланировано – в 2020-м, в год 50-летия вступления в силу ДНЯО. Однако, как и во многом другом, планы спутала пандемия COVID-19. Саммит переносился четыре раза, были сомнения в том, состоится ли он вообще. Но весной нынешнего года таки были обозначены окончательные сроки конференции: открывшись в первый день последнего месяца лета, она продлится четыре недели – до 26 августа.

Договор о нераспространении ядерного оружия, вступивший в силу 52 года назад, остается одним из ключевых международных документов, продвигающих решение вопросов ядерного разоружения и нераспространения, обеспечение мирного использования ядерной энергии. Предыдущая обзорная конференция ДНЯО проводилась еще в 2015 году, и за прошедшие семь лет ситуация в мире изменилась таким образом, что вопросы ядерной безопасности не только не потеряли актуальности, но и критически обострились. Нынешний саммит в Нью-Йорке – важная возможность для всех стран – участников ДНЯО подтвердить свою приверженность положениям договора и их реализации, а также рассмотреть новые вызовы и определить принципы дальнейшей работы по укреплению режима нерас­пространения и обеспечения ядерной безопасности.

Тучи сгущаются

Выступая на открытии Х Обзорной конференции участников ДНЯО, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что она проходит в сложнейший для всего мира период, когда человечество находится на рас­путье, а мир и глобальная безопас­ность оказались под угрозой.

– Климатический кризис, вопию­щее неравенство, учас­тившиеся конфликты, нарушения прав человека, подорванное пандемией COVID-19 благополучие людей и экономик. Это самый серь­езный уровень напряженнос­ти в жизни нашего поколения. И все это происходит в то время, когда ядерная угроза достигла самого высокого уровня с момен­та разгара холодной войны, – подчеркнул Генсек ООН.

 

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