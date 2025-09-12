Колыбель тюркской культуры

Туркестанская область – настоя­щая сокровищница исторического наследия и туристического потенциала Казахстана. Здесь органично сочетаются богатое прошлое и стремительно развивающееся настоящее. Регион давно известен как колыбель тюркской культуры и духовный центр страны. Сегодня он официально признан духовной столицей тюркского мира, что укрепляет его имидж за рубежом.

На территории области зарегистрировано 1 783 памятника истории и культуры. Особое мес­то среди них занимает мавзолей Ходжи Ахмета Ясауи – символ духовности и архитектурный шедевр XIV века, построенный по приказу великого полководца Тимура. Это место, куда ежегодно стремятся паломники и туристы со всего мира. В 2003 году мавзолей был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, что подтверждает его значимость для мировой культуры.

Величественные бирюзовые купола, утонченная резьба по дереву и гармония архитектуры делают мавзолей не только духовной святыней, но и культурной жемчужиной исламского мира. Не менее важны и другие объекты – полуподземная мечеть Хильвет, мавзолей Рабии Султан Бегим, а также комплекс «Азрет Султан», включающий древние строения, медресе и исторические бани.

Регион насчитывает 40 памятников республиканского и 403 памятника местного значения, включая древние городища Отрар, Сауран и другие. Эти археологические жемчужины когда-то были важнейшими пунктами на Великом шелковом пути, и сегодня у туристов есть возможность пройтись по древним улочкам, познакомиться с бытом и образом жизни местных жителей.

Масса паломников ежегодно устремляется к мавзолею Арыс­тан-баба, расположенному в 60 км от Туркестана. Он считается мес­том духовной подготовки перед паломничеством в древний город. По мифологии, Арыстан-баб являлся единомышленником пророка Мухаммеда и учителем Ходжи Ахмета Ясауи.

Богатое историко-культурное наследие, уникальные природные ландшафты и развивающаяся инфраструктура превращают область в один из ключевых туристических хабов Центральной Азии. В 2025 году зафиксирован устойчивый рост туризма – как по числу посещений, так и по объемам инвестиций и реализации амбициозных проектов.

– Туркестан – это священный центр тюркского мира и город с тысячелетней историей, – рассказывает руководитель управления туризма области Нурдаулет Медеуов. – В прошлом году его посетили более 9 тысяч иностранных туристов. За последние семь лет город стал символом возрождения Казахстана на туристической карте мира.

Развитие новых маршрутов, в том числе авиасообщений, стало важной вехой. Построенный международный аэропорт «Хазрет Султан» позволил иностранным туристам быстрее и удобнее попадать в регион.

Очевидно, что за последние годы Туркестан претерпел масш­табные изменения. Те, кто уже успел его посетить, отмечают динамичное развитие. На фоне исторического наследия, природных достопримечательностей и современной инфраструктуры Туркестан уверенно превращается в центр притяжения для туристов.

Планы и перспективы

По итогам 2024 года Туркестанскую область посетили 431,4 тыс. туристов – на 10% больше, чем годом ранее. Санаторно-курортные учреждения приняли 180,1 тыс. гостей, что на 11% превышает показатели 2023 года. Эти цифры говорят не только о восстановлении туризма после пандемии, но и о результатах целенаправленных усилий властей.

Инвестиции в отрасль – один из приоритетов региона. За семь месяцев 2025 года инвестиции в основной капитал в туризме составили 59,2 млрд тенге. Из них 34,2 млрд тенге приходятся на сферу проживания и питания, 25 млрд – на искусство, развлечения и отдых. Для сравнения: за весь 2024 год этот показатель достиг 79,2 млрд тенге.

В 2025 году в регионе реализуются 47 инвестиционных проектов на сумму 49,4 млрд тенге. Среди них – отели Lords Heir, Khan Palace 2 и Yassy Hall and Apartments, а также зона отдыха ТОО «Bolashak Construction». Их обещают ввести в эксплуатацию до конца года.

В культурно-духовном центре Туркестана реализуется проект по благоустройству городка Культобе, что позволит увеличить число туристских маршрутов и расширит одновременное обслуживание путешественников. По соседству с мавзолеем ведется строительство Центра ремесленников общей площадью 2,56 га.

Туркестан славится мастерами прикладного искусства и официально признан «Городом ремесленников» международной организацией World Craft Council, что подтверждает его богатые культурные традиции и мастерство местных зергеров, гончаров, резчиков по дереву и других умельцев.

Новые проекты не только повышают привлекательность, но и создают рабочие места. Аким Нуралхан Кушеров считает, что туристские возможности регио­на используются не в полной мере. И полагает, что должны быть выполнены утвержденные индикаторы в сфере туризма. План на 2025–2029 годы предусматривает рост числа туристов до 1 млн человек.

Одной из задач при этом становится продление пребывания туристов в регионе. Разнообразие отелей, хостелов и гостевых домов позволяет туристам выбирать подходящий уровень сервиса. Предполагается, что как минимум половина путешественников проведут в Туркестане двое, а то и трое суток, остановившись на ночлег в местных оте­лях и хостелах. Их достаточно, и каждый гость может выбрать уровень сервиса и комфорта для проживания исходя из своих предпочтений и финансовых возможностей.

Продлевая свое пребывание в древнем городе, гости могут посетить местные театры, чтобы увидеть спектакли на историческую тему. Такие постановки погружают в прошлое и знакомят с культурными, социальными и историческими реалиями разных эпох. Они позволяют понять мотивы поступков людей, оценить их выбор, а также увидеть, как прошлое влияет на современность.

Популярностью у туристов пользуются комплекс «Караван-сарай», «Летающий театр», центр «Ұлы дала елі».

Расширить программу знакомства с регионом помогут однодневные поездки в мавзолей Арыстан-баба или на городище Отрар. В этом контексте важна скоординированная работа с прилегающими районами. Так, марш­рут из Туркестана в Отрарский район давно зарекомендовал себя как востребованное туристами и паломниками направление. Однако район Сауран, известный как один из ключевых городов средневековой степи, пока остается в тени массового туризма.

Власти региона поставили цель – превратить Сауран в полноценный туристический кластер международного уровня. Поездка на городище сулит увлекательное путешествие. К примеру, здесь можно увидеть сохранившиеся крепостные стены с бойницами и массивные круглые башни, которые дают представление о могуществе древнего города на Шелковом пути, а также ощутить историческую атмосферу важного торгового и ремесленного центра времен Казахского ханства.

Внимание к деталям

Рост туристического потока требует системного подхода к качеству сервиса. Туристы, гиды и экскурсоводы указывают на проблемные зоны – недостаток туалетов, урн, а также низкую экологическую культуру в отдельных местах.

Среди предложений – разработка многоязычного мобильного приложения с навигацией и информацией о достопримечательностях на английском, китайском, французском и испанском языках.

В Международном университете туризма и гостеприимства уже открыт научно-исследовательский центр, задачами которого станут анализ отзывов туристов и разработка прикладных решений по улучшению сервиса. Все это направлено на то, чтобы обеспечить качество туризма на национальном и международном уровне. И Туркестанская область обладает всеми предпосылками, чтобы стать флагманом въездного и внутреннего туризма в Казахстане.

Природные сокровища и целебные курорты

Представление о туристических возможностях Южного Казахстана будет далеко не полным, если не упомянуть природные достопримечательности, богатые первозданными уголками, и широко развитый санаторно-курортный отдых.

В области расположено 12 ис­точников минеральной воды, известной своими лечебными свойствами. Минеральные воды Сарыагаша привлекают тысячи отдыхающих, для которых в регионе функционируют 117 учреждений. В районе поселка Коктерек создается специальная экономическая зона для развития оздоровительного туризма.

Инфраструктура размещения стремительно развивается. В регионе работает 251 объект: от современных гостиниц до уютных зон отдыха и детских лагерей. В живописных районах, таких как Толебийский и Тюлькубасский, функционируют 99 баз отдыха, 62 гостиницы, 12 санаториев, шесть юрт и один охотничий домик. Такое разнообразие позволяет удовлетворить спрос разных категорий туристов – от семей до искателей приключений.

Область включает четыре особо охраняемые природные территории: Аксу-Жабаглинский заповедник, Каратауский государственный природный заповедник, Сайрам-Угамский национальный природный парк, Сырдарья-Туркестанский региональный природный парк.

Путешественники из дальнего зарубежья чаще всего проделывают тысячи километров в далекий Казахстан ради того, чтобы созерцать нетронутые цивилизацией пейзажи. Например, заповедник Аксу-Жабаг­лы – старейший в Центральной Азии – основан в 1926 году. Здесь обитают редкие виды животных и растений, включая снежного барса и тюльпаны Шренка. Оборудовано десять туристических маршрутов с информационными стендами и смотровыми площадками.

В Каратау выделено 22 га под экотуризм, проложены марш­руты длиной 44 км. В Сайрам-Угаме – шесть домов отдыха, охотничий домик, две юрты. В Сырдарья-Туркестане – семь марш­рутов для наблюдения за птицами и водных видов спорта.

– В последние годы мы отмечаем рост экотуризма, – подчеркнул Нурдаулет Медеуов. – Анализируя итоги семи месяцев текущего года, можно сказать, что эта тенденция сохраняется: все больше туристов стремятся посетить природные территории. Большинство из них отдает предпочтение отдыху на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка с его живописными горными пейзажами, включая пик Сайрамский, хребты Угам и Каржантау, высокогорные озера Сусынген и Макпал, с петроглифами, а также древними поселениями и знаменитыми скалами Қырық Қыз (Сорок Девушек). Парк предлагает возможности для пешего и конного туризма, а также позволяет наблюдать за редкими видами диких животных.

Чтобы максимально упрос­тить задачу путешественников, жаждущих добраться до самых отдаленных уголков природы, в регионе запускается Turkistan City Pass – электронная карта с пакетами услуг, включающими трансфер, экскурсии, проживание. А заодно развиваются новые направления: агротуризм, спелеотуризм, экстрим и сафари плюс посещение новых музеев.

Туркестанская область уверенно движется к статусу одного из ведущих туристических направлений Центральной Азии. Сочетание истории, природы и современных решений делает регион по-настоящему уникальным и притягательным для путешественников со всего мира.