Юноша из мести разбил окна в полицейском участке Петропавловска

Полицейские города «по горячим следам» задержали и привлекли к адмответственности 18-летнего горожанина, который ранее «отомстил» стражам правопорядка за штраф по нарушению тишины, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП СКО

Фото: пресс-служба ДП СКО

4 марта в Петропавловске сотрудник участкового пункта полиции, придя на службу, обнаружил разбитые стёкла и открытую входную дверь тамбура УПП.

Просмотр записи камеры видеонаблюдения позволил быстро установить виновника. Им оказался 18-летний горожанин, который ранее этим же утром был привлечён в адмответственности за нарушение тишины. Соответствующий вызов поступил на канал «102».

Со слов правонарушителя, повреждение имущества, закрытого на ночь пункта полиции, было совершено им по причине алкогольного опьянения и раздражения из-за штрафа. На видеозаписи видно, как он, разбив окно, проникает в тамбур и пытается выбить железную дверь, ведущую в помещение УПП.

Как показало медицинское освидетельствование, правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

– По данному факту был собран материал по статье КоАп «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. 5 марта решением административного суда молодому человеку было назначено наказание в виде ареста сроком на 15 суток, — сообщил начальник первого ОП подполковник полиции Тлеген Альжанов.