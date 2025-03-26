Юношеская сборная Казахстана U-17 переиграла сверстников из Литвы

Благодаря этой победе казахстанцы заняли первое место в группе B7 квалификации Чемпионата Европы - 2025

Фото: kazfootball.kz

Юношеская сборная Казахстана U-17 в матче второго тура квалификации Чемпионата Европы - 2025 обыграла Литву U-17 со счетом – 5:2, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на KazFootball.kz

Казахстан U-17 – Литва U-17 – 5:2

Голы: Абылай Толеухан 51, Исмаил Бекболат 58, 80, 89, Даулет Орынбасар 75 (с пенальти) – Симас Грабаускас 27, Адомас Буикус 63 (с пенальти)

Напомним, в первом матче отбора на Евро сборная Казахстана также разгромила команду Грузии со счётом 3:0. Таким образом, команда РК набрала 6 очков в двух играх и заняла первое место в группе B7 квалификации Чемпионата Европы - 2025.