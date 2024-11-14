Юные казахстанские фигуристы выступят с мировыми звездами на ледовом шоу в Астане

Фото: акимат Астаны

30 ноября в Астане состоится международное ледовое шоу, в котором вместе с мировыми фигуристами, на лед выйдут юные спортсмены столицы, сообщает Kazpravda.kz на столичный акимат

На лед выйдут 12 детей-воспитанников СДЮСШ №2 в возрасте от 10 до 12 лет, которые выступят вместе с мировыми звездами.

Шоу соберет самых ярких фигуристов, среди которых двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, чемпионка России Александра Трусова, чемпион мира Дмитрий Алиев и многие другие. Особое внимание зрителей будет приковано к юным участникам, которые получат шанс выступить с такими выдающимися спортсменами.

Среди юных участников – призер чемпионатов и кубков Казахстана Мария Полехина и призер Спартакиады Алана Охрименко. Дети исполнят номера по мотивам известных сказок, таких как «Щелкунчик», «Золушка и Прекрасный Принц», а также фрагменты из классических балетов «Лебединое озеро» и «Русалочка».

Юных фигуристов тренируют опытные наставники – мастер спорта РК, победительница молодежного ЧРК, призер кубков и чемпионатов, тренер 1 категории СДЮСШ №2 Екатерина Бихерт и тренер высшей категории, национальный судья РК Олеся Воинкова.

В городской администрации отметили, что в шоу примут участие двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, чемпионка России, первая спортсменка, исполнившая четыре четверных прыжка в одном прокате Александра Трусова, чемпион России, серебряный призер чемпионата мира Дмитрий Алиев, чемпионка Европы, победительница финала гран-при Алёна Косторная, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы и победитель финала Гран-при, четырехкратный чемпион Испании Хавьер Фернандес, серебряный призёр Чемпионата мира среди юниоров Гергий Куница, чемпион России среди юниоров Александр Плющенко и многие другие.