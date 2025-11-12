В средней школе № 49 впервые с начала учебного года был сформирован класс «Жас сарбаз» с обучением на русском языке. В него зачислены ученики седьмых классов, проявляющие интерес к военной сфере. Теперь они активно изучают азы строевой подготовки, учатся распознавать воинские звания, а также овладевают навыками разборки и сборки стрелкового оружия.

Но сначала юные ­патриоты приняли присягу на верность идеалам движения. В ходе торжественной церемонии ребята продемонстрировали навыки в выполнении физи­ческих упражнений и строе­вой подготовке. Вступая в ряды «Жас сарбаз», ребята поклялись быть честными, ответственными, дисциплинированными, усердно учиться и всесторонне развиваться, а главное – с достоинством нести звание воспитанника отряда «Жас сарбаз».

Торжественная церемония прошла при активном участии и поддержке родителей учащихся. Завершила мероприятие яркая концертная программа.