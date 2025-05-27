Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 27 мая по 1 июня в преддверии Международного дня защиты детей в социальных сетях проходит республиканский челлендж #БалаларҮні, сообщает Kazpravda.kz

По информации Минпросвещения, цель мероприятия — дать возможность детям быть услышанными, высказать своё мнение и внести вклад в улучшение школьной и общественной среды.

​К участию приглашаются дети и подростки со всех регионов страны. Участникам предлагается в формате короткого видео (до 1 минуты) или фото-поста с текстом ответить на один из вопросов:

• Что бы ты хотел изменить в своей школе, городе, стране?

• Что для тебя значит «быть услышанным»?

• Каким ты хочешь видеть будущее детей в Казахстане?

• Нарисуй или опиши школу своей мечты.

​Публикации размещаются в социальных сетях с хэштегом #БалаларҮні.

Лучшие идеи будут поддержаны и представлены на региональном и республиканском уровнях.