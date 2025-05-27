Юных казахстанцев приглашают принять участие в республиканском челлендже

Образование,Общество
81
Дана Аменова
корреспондент

Согласно условиям проекта детям и подросткам предстоит ответить на вопросы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 27 мая по 1 июня в преддверии Международного дня защиты детей в социальных сетях проходит республиканский челлендж #БалаларҮні, сообщает Kazpravda.kz

По информации Минпросвещения, цель мероприятия — дать возможность детям быть услышанными, высказать своё мнение и внести вклад в улучшение школьной и общественной среды.

​К участию приглашаются дети и подростки со всех регионов страны. Участникам предлагается в формате короткого видео (до 1 минуты) или фото-поста с текстом ответить на один из вопросов:

• Что бы ты хотел изменить в своей школе, городе, стране?
• Что для тебя значит «быть услышанным»?
• Каким ты хочешь видеть будущее детей в Казахстане?
• Нарисуй или опиши школу своей мечты.

​Публикации размещаются в социальных сетях с хэштегом #БалаларҮні.

Лучшие идеи будут поддержаны и представлены на региональном и республиканском уровнях.

#дети #Минпросвещения #челлендж

Популярное

Все
От слесаря до начальника в газовой отрасли
Казахстан – Саудовская Аравия: новые вехи сотрудничества
Музей космонавтики откроют в Байконыре
В Нацгвардии определили лучших в перетягивании каната
Ферма, где роботы доят коров
Сюрпризы от «Окжетпеса», «Жетысу» и «Улытау»
Гармония музыки и танца
«Умный дом» и все, кто в нем
Когда работа начинается с заботы
У каждого должна быть крыша над головой
Как не остаться в долгу
ChatGPT стал плательщиком НДС в Казахстане
Открытое окно – зона риска
Управление беспилотниками – настоящее искусство
Подготовили пляжи и спасателей
Испытание броней и огнем
Навели порядок в древнем Сауране
Зарядка с чемпионами прошла в Алматы
Клянусь защищать Отчизну!
Развивая медицинский кластер
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
Дожди с грозами накроют большую часть Казахстана
Тайны городского парка
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Истоки тюркской письменности
Новые правила регистрации мобильных телефонов
В Атырауской области почти вдвое увеличены посевные площади
Казахстанцы могут проверить статус верификации своих телефонов по IMEI
Похолодание прогнозируют в Казахстане
ЕАЭС продлил сроки регистрации лекарств по нацправилам
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Нурлана Сабурова задержали в Шереметьево
Центральная Азия – регион больших перспектив и возможностей
Мажилисмен обеспокоился подорожанием автостраховки на 200 процентов
Цифровая трансформация транспорта – путь к экономическому росту
Новый сервис запустили в мобильном приложении «ЦОН»
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
В Казахстане резко изменится погода
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Будущее – за цифровыми активами
Семья – духовный код нации
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Будет ли в столице новый сквер?

Читайте также

189 казахстанцев стали обладателями стипендии «Болашак»
Уровень правовой защищенности детей значительно вырос в Каз…
Декада «Қазақстан балалары»: акция «Письмо министру» старто…
Талгарцы отстояли стадион: принято решение отремонтировать …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]