Юный домбрист из Приаралья стал звездой TikTok

Любовь к домбре Сырсункару Базарбайулы привили его родители – Базарбай Турганов и Гульназ Жакапбаева.

– В детстве отец отвел меня в городскую школу искусств в класс «Күй өнері» к преподавателю Акзауре Смагамбетовой и сказал: «Сынок, домбра поможет тебе в жизни, вот увидишь!» Тогда я не мог понять, как инструмент может мне пригодиться? Но прошел год, и я уже не мог жить без домбры. Сейчас домбра – это моя любовь. А ее волшебные звуки исцеляют от болезней, заряжают энергией, дарят вдохновение, – рассказывает юноша.

В 2019 году Сырсункар поступил в НИШ, где его талант кюйши заметил учитель Жарасбек Утебаев. Он развил способности мальчика и предложил ему исполнять жыры. Сейчас юноша досконально изучает приаральскую школу жыра, берет уроки у известного поэта-импровизатора Руслана Ахметова.

– В моем репертуаре свыше 50 кюев, 60 жыров и 15 терме. Это и современные, и древние произведения почти всех региональных традиционных школ. Как жителю Приаралья мне ближе искусство Турмагамбета, Балкы Базара, Дур Онгара, Молдабая. У каждой традиционной песни есть своя специфика исполнения, оригинальный мотив, глубокий философский смысл и содержание. Поэтому я больше люблю исполнять поэтические сказания и героические эпосы, чем лирические песни, – признается Сырсункар.

В его коллекции девять домбр, каждая из которых сопровождала его в разные периоды творчества. Самый первый его инструмент был маленьким, а потому и звук был специфичным. Как отметил музыкант, он выбирает себе домбру прежде всего по чистоте звучания.

А популярной личностью в TikTok Сырсункар стал благодаря однокласснице Айе Сердалы. Однажды она сняла на видео репетицию домбрис­та и выложила в социальные сети. К удивлению обоих, его выступление сразу же набрало 1,5 млн просмотров! Так аккаунт кызылординского домбриста стал популярным у пользователей в разных странах.

– Айя с трудом уговорила меня создать аккаунт в TikTok. Я считал, что эта платформа вряд ли заинтересует молодежь домброй. Но после отзывов в Сети изменил свои взгляды. Сейчас горжусь тем, что популяризирую национальное искусство, казахскую культуру, духовные ценности и традиции нашего народа на такую большую аудиторию. Теперь у меня есть мотивация каждый день исполнять что-то новое и духовно обогащать своих слушателей, – признался Сырсункар.

В TikTok у парня пока нет алгоритмов заработка, но благодаря узнавае­мости в Сети его стали приглашать на концерты и мероприятия. Еще юноша рад, что через Сеть приоб­рел много друзей.

– Мне нравится общаться с Адильханом-аға, который перекладывает на домбру популярные зарубежные мелодии, ведет видеоуроки. Среди моих новых друзей – профессио­нальные музыканты с большой зрительской аудиторией Галымжан-аға и Жаксылык-аға, а также финалист «Қазақстан дауысы» Нурислам Тлеу­хан. Кроме того, я получаю много писем от иностранцев. Домбровым искусством интересуются в Америке, Турции, Монголии, Италии и других странах. По просьбам зрителей и слушателей я предоставляю максимум информации о казахском фольклоре. А турки и американцы попросили меня вести видеоуроки по обучению игре на домбре. Началось все неплохо, но потом из-за разницы во времени проведение онлайн-уроков стало проб­лемой, – рассказывает собеседник.

В своем творчестве Сырсункар сочетает фольклор с жанром эстрады. Публике понравилось его эстрадная версия терме «Қанекей тілім сөйлеші» Нуртугана и «Тәлім» Турмагамбета. Творчество принесло и официальное признание. Сырсункар – обладатель Гран-при международного конкурса SHASU FEST, а также республиканского конкурса «Акберен-2023», лучшим был он и на конкурсе в рамках «Абаевских чтений-2024». В регионе талант домб­риста отмечен благодарственным письмом аппарата акима области.

– Для меня большая честь представлять богатейшее наследие казахского традиционного музыкального искусства. Тем более что путевку в этот волшебный мир музыки своими благословениями – бата мне дали народная артистка СССР Бибигуль Тулегенова, народные артисты Казахстана Роза Рымбаева, Рамазан Стамгазиев, Айгуль Улкенбаева, заслуженные дея­тели РК Руслан Ахметов и Алмас Алматов, – говорит музыкант.

В планах Сырсункара переложение на домбру лучших образцов классической музыки.

– Думаю, что сегодня необходимо увеличить количество зарубежных гастролей солистов и коллективов традиционного направления. Тем более что благодаря Димашу Кудайбергену мировая публика проявляет большой интерес не только к казахским песням, но и к инструментальным композициям. Ни один концерт Димаша – в Нью-Йорке, Лондоне, Токио или Стамбуле – не обходится без исполнения кюя «Адай» Курмангазы и звучания кобыза. Так что сегодня можно смело утверждать, что домбра завоевывает мировое признание, – заключил он.