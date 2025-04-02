В случае несвоевременного предоставления у них будет отозвана лицензия

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мажилис одобрил в первом чтении проект закона с изменениями и дополнениями по вопросам охранной деятельности, разработанный группой депутатов, сообщает Kazpravda.kz

Законопроект призван способствовать повышению качества предоставления охранных услуг.

В частности, он направлен на усиление требований к владельцам оружия и организациям, осуществляющим охранную деятельность. Теперь юридические лица, владеющие оружием, в случае приостановления своей деятельности будут обязаны в течение 15 рабочих дней сдать на хранение оружие и патроны к нему в органы внутренних дел.

«Также владельцев оружия обязуют предоставлять гражданское и служебное нарезное огнестрельное оружие (карабин, винтовка и прочие) для проведения контрольного отстрела в установленном законодательством порядке. В случае несвоевременного предоставления у таких лиц будет отозвана лицензия. При этом госконтроль за оборотом оружия, имеющегося на вооружении Вооружённых Сил, специальных государственных и правоохранительных органов, осуществляемый руководителями указанных органов, дополняется новой компетенцией по формированию государственной пулегильзотеки», – проинформировали в пресс-службе Мажилиса.

Кроме того, частные охранные организации в случаях приостановления, прекращения или возобновления своей деятельности, а также оказания охранных услуг вне места регистрации юрлица будут обязаны уведомлять об этом уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней.

К руководителям филиалов и представительств частных охранных организаций вводятся такие же требования, которые предъявляются к работникам, занимающим должность охранника.

Перечень охранных услуг дополняется новой услугой – «обеспечение пропускного режима на охраняемом объекте». Для этого должны будут привлекаться только лицензированные охранные организации.