Фото: Qazaq Culture

Юрта для казахов всегда была больше, чем дом. Она символизировала очаг, корни, духовное единство семьи и связь с природой. Сегодня это древнее жилище получает вторую жизнь благодаря энтузиастам, которые соединяют традиции с современными технологиями. Одна из таких людей — Алтынай Танирбергенова, основательница производства юрт из берёзового шпона. Её команда создаёт лёгкие, экологичные и долговечные юрты, сохраняя сакральный смысл и при этом делая их удобными для жизни XXI века.

В интервью Qazaq Culture Алтынай рассказала, как пришла к идее возрождения юрт, почему считает их местом силы и что значит для неё жить под шаныраком.

Помните ли Вы момент, когда впервые решили заняться производством юрт?

— По образованию я инженер и экономист, а позже, после рождения третьей дочери, получила профессию психолога. Работала в фонде BI Жұлдызай, где мы занимались с особыми детьми. Я видела, с какой любовью педагоги общаются на казахском языке, и именно тогда во мне пробудилась глубокая привязанность к нашему языку и культуре. Я начала читать книги, изучать традиции, всё сильнее погружаться в этнокультуру. В 2015 году ушла из фонда и занялась самостоятельной работой — помогала женщинам, оказывавшимся в сложных ситуациях, думала о развитии этнотуризма. Мне казалось, что у нас нет сообщества, которое бы системно доносило ценность и богатство культуры кочевников. Так и родилась идея возрождения юрт.

Почему именно юрта? И почему Вы называете её не просто домом, а экосберегающей технологией?

— Юрта уникальна своей круглой формой. В ней происходит гармонизация организма: даже проведя полчаса внутри, человек чувствует, как улучшается психоэмоциональное состояние. Это не просто жильё, это пространство, которое влияет на здоровье и сознание. Я понимала: если иностранцы приезжают в Казахстан, первое, что они должны видеть, — это юрту как символ богатой культуры. Причём юрту настоящую, из натуральных материалов.

В чём для Вас таится сакральный смысл юрты?

— В любви к своему генетическому коду. Юрта — это символ рода, семьи, тепла и очага. Она напоминает нам о наших корнях и наследии, которое мы должны сохранить. Для меня юрта — это о том, чтобы помнить, кто мы и откуда. «Made in Qazaqstan»

Вы упоминали, что используете специально разработанные станки. Что в них особенного?

— Мы возродили старинные ручные технологии, но модернизировали их с помощью гидравлики. Сейчас обучаем ремесленников, расширяем персонал. Все наши юрты производятся отечественными мастерами. Это по-настоящему Made in Qazaqstan.

Почему выбрали берёзовый шпон?

— Это материал, проверенный временем. Мы делаем до 30 слоёв, и в итоге получаем очень прочную, долговечную основу. Такой шпон не разбухает, не ломается, и юрта может служить десятилетиями. Мы хотим, чтобы юрта не была «однодневной покупкой», а передавалась из поколения в поколение, сохраняя ценности семьи под одним шаныраком.

Как сегодня люди, особенно молодёжь, реагируют на юрты?

— Очень положительно. Молодёжь ищет корни, им интересна история, и наша задача — правильно её рассказать. Показать, что юрта — это не архаика, а живая традиция, которая может органично существовать в современном мире.

Сколько времени нужно, чтобы собрать Вашу юрту? Насколько она мобильна?

— Собрать её можно довольно быстро. Наша юрта очень лёгкая: если раньше шанырак поднимал только мужчина, то теперь с этим легко справится и женщина. Мы красим её в красивые древесные оттенки, чтобы сохранить атмосферу, близкую к духу наших предков.

Как Вы видите развитие Вашей компании и популярности юрт?

— Мы ведём переговоры с партнёрами, хотим выходить на зарубежный рынок. Наша цель — чтобы у каждого жителя Казахстана была возможность поставить юрту во дворе своего дома. Сейчас готовим юрты и для аренды.

Для Вас юрта — это бизнес, миссия или что-то большее?

— Это точно больше, чем бизнес. Я сама живу и сплю в юрте с супругом. Для меня юрта — это возвращение к себе. Всё там натуральное, экологичное. Это моя миссия: создавать юрты, которые станут родовыми гнёздами для семей. В будущем мы планируем развивать многокомнатные юрты, чтобы семьи могли жить под одним шаныраком в буквальном смысле.

Если описать юрту тремя словами, какие бы Вы выбрали?

— Общий дом, сердце, место силы.