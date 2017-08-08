​Южный экспорт

Оказать содействие в этом призван совместный партнерский проект государства и частного бизнеса, о котором местное бизнес-сообщество узнало в ходе семинара с оптимистичным названием «Да, ты можешь экспортировать!». Инициа­торами выступили Министерство экономики, АО «Национальная компания «KAZAKH INVEST», НПП РК «Атамекен», АО «Экс­портная страховая компания «KazakhExport», ведущие бизнес-ассоциации и союзы, а также международная торговая онлайн-площадка Zoodel.

Участники семинара узнали о новых инструментах продвижения отечественного экспорта с применением информационных технологий, позволяющих эффективно управлять цепочкой экспортных операций. Если предприниматели действительно заинтересуются торговой онлайн-площадкой, то у известных отечественных производителей появится возможность заявить о себе на мировом рынке. И для этого им не придется ездить за рубеж в поисках потребителей производимых товаров. Найти потенциальных иностранных парт­неров можно будет в Интернете.

Руководитель управления предпринимательства, индуст­риально-инновационного развития и туризма ЮКО Батырхан Курмансеит считает, что проект открывает большие возможности для товаропроизводителей, ведь чем больше потенциальных партнеров для сбыта продукции, тем больше шансов на успех.

Объем внешней торговли Южно-Казахстанской области по итогам 2016 года составил 2,5 млрд долларов. Экспорт оценивается в 1,3 млрд долларов, импорт – в 1,2 млрд долларов.