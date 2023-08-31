Более 230 проверок провели в целях защиты прав социально-уязвимого населения

Правительство
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Кунапия Гульмира
корреспондент

В Минтруда отмечают, что введение с 1 июля социальных инспекторов позволит не только своевременно защищать права социально-уязвимых категорий населения, но и будет способствовать повышению качества жизни лиц с инвалидностью.

Фото: Kazpravda.kz

За период с 1 июля социнспекторы провели 233 проверки, из них 73 - в рамках профилактического контроля, 160 – внеплановые, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения РК.

В Минтруда напомнили, что с вступлением в силу Социального кодекса РК 1 июля в стране внедрен институт государственных инспекторов социальной защиты, ведущих контроль над соблюдением законодательства в области соцзащиты лиц с инвалидностью, предоставления специальных социальных услуг и социального обеспечения.

По информации министерства, госконтролем было охвачено 49 школ и колледжей, 36 областных управлений и районных отделов местных исполнительных органов, 61 управление и отдел занятости, 13 магазинов, 5 торговых центров, 14 медико-социальных учреждений, 20 поликлиник и больниц, 2 отделения банков, 3 отделения Казпочты, 1 фитнес-клуб, 1 университет, 4 санатория, 2 кафе, 2 парикмахерские и др.

Так, департаментом комитета труда и социальной защиты по Туркестанской области на основании обращения жителя Кентау с инвалидностью 1 группы проведена внеплановая проверка Кентауского гуманитарно-технического колледжа, по результатам которой должностному лицу выдано предписание об устранении выявленных нарушений, а также приняты меры адмответственности.

Департаментом комитета труда и социальной защиты по Алматинской области на основании обращения жителя Талгара проведены внеплановые проверки в ряде государственных учреждений: в аппарате акима города, управлении госдоходов по Талгарскому району, управлении полиции Талгарского района, Талгарской центральной районной больнице, Талгарском районном филиале партии AMANAT и Талгарских районных электрических сетях АО «Алатау жарық компаниясы».

Сообщается, что по результатам проверки должностным лицам внесены предписания об устранении выявленных нарушений с указанием конкретных сроков исполнения.

Вместе с тем до введения института госсоцинспекторов территориальными департаментами комитета труда за 1 полугодие 2023 года проведено 750 проверок, выдано 533 предписания об устранении выявленных нарушений, наложено 233 штрафа на сумму более 44 млн тенге.

#инвалидность #контроль #проверки #соцуслуги #соцобеспечение #социнспекторы

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