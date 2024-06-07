За хищение бутафории осужден бывший вице-президент «Казахфильма»

В Бостандыкском районном суде Алматы огласили приговор в отношении бывшего вице-президента «Казахфильма» Жубандыкова С.С., передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он осужден за хищение бутафорской крепости «город Туркестан», построенной по цене ниже рыночной стоимости в 44 раза в рамках кинопроекта «Кочевник» на берегу Или, Алматинской области. Муляж был незаконно реализован, что повлекло ущерб государству.

Приговором суда Жубандыкову С.С. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно.

Кроме того, в рамках работы по возврату активов земельный участок и крепость возвращены в госсобственность.