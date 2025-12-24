За «красивыми фасадами» скрываются дефекты: мажилисмен о госпрограммах по поддержке МСБ

По словам парламентария Елнура Бейсенбаева, задача по доведению доли среднего бизнеса в ВВП до 15% к 2025 году фактически провалена – показатель застыл на отметке в 6,7%

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На сегодняшнем пленарном заседании депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев подверг критике работу государственных программ по поддержке МСБ, передает Kazpravda.kz

Так, например, он сообщил, что в 2020 году на 1 тенге субсидий пришлось 5,2 тенге налогов, а в прошлом году уже лишь 3 тенге. То есть отдача снижается из года в год.

«Невозможно измерить социально-экономический эффект от бюджетных вливаний. Потому что до сих пор нет единой методики расчета, системного подхода к сбору статистических данных. Кроме того, вызывает большие вопросы отсутствие стабильной нормативной правовой базы», - отметил мажилисмен.

Как рассказал Елнур Бейсенбаев, постановление правительства о мерах господдержки частного предпринимательства менее чем за 4 года менялось 20 раз. По его словам это лишает бизнес возможности долгосрочного планирования, так как правила игры постоянно меняются. К тому же распределение госсредств для поддержки бизнеса для регионов разнится в десятки раз.

«Есть множество фермерских хозяйств, которые стабильно, десятки лет на миллиардные суммы получают государственную поддержку. Неужели другим предприятиям помощь не нужна?», - задается вопросом парламентарий.

В своем выступлении депутат обратил внимание, что в Павлодарской области на инфраструктуру к заводу соды потрачено 2,5 млрд тенге, но завод так и не начали строить. В QazIndustry без движения на счетах лежат почти 2 млрд тенге, а в QazTrade более половины участников программ экспорта фактически его не осуществляли.

«Глава государства поставил перед нами задачу по либерализации экономики, устранению всех искусственных барьеров и самое важное – уменьшению доли участия государства в бизнесе», - отметил Елнур Бейсенбаев.

И добавил, что фракция партии AMANAT поднимает эти вопросы не ради критики правительства, а для того чтобы жёстко и открыто обозначать системные проблемы, которые потом находят решение.

 

#мажилис #депутат #МСБ #госпрограммы

