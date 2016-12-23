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​За мужество и самоотверженность
Подготовил Антон СЕРОВ

В торжествах приняли участие личный состав воинских частей № 5573, № 6636 и № 3660 столичного гарнизона, военно­служащие Главного командования НГ РК, ветераны. Первый заместитель начальника Главного штаба войск полковник Артур Токушев зачитал Указ Президента страны – Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Нурсултана Назарбаева о награждении группы военнослужащих за образцовое исполнение воинского долга, мужество и самоотверженность, проявленные при обеспечении законности и правопорядка. В их числе военнослужащие в/ч 6655 (Актобе), которые 5 июня дали отпор вооруженному нападению террористов.

Указом Главы государства сержант контрактной службы Берикжан Калиев и рядовой Досбол Сапар награждены орденом «Айбын» III степени пос­мертно. Ордена «Айбын» III степени удостоен рядовой Бахтияр Каирбеков, сегодня он курсант Военного института Нацио­нальной гвардии. Орденом ­«Айбын» II степени награжден начальник Центра в/ч 3660 (Астана) майор Алимжон Касимов, солдаты срочной службы в/ч 6655 (Актобе) Сырым Сундетов и Денис Чернышов отмечены медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін».


Военврачи обмениваются опытом

В Центре военной медицины МО РК внед­ряется лучшая международная практика подготовки специалистов. Здесь на постоянной основе проводится комплекс мероприятий различного формата – от «круглых столов» до тренингов и курсов обучения. Для обмена опытом, создания новых проектов приглашаются специалис­ты в области военной медицины со всего Казахстана и из-за рубежа.

В текущем году для медицинских специалистов хирургического профиля войсковых частей и учреждений Алматинского регионального гарнизона были организованы курсы. Обучение проводили тренеры международного класса, ведущие хирурги из Швеции. Отдельной темой на этих курсах изучались принципы сортировки раненых. Это особенно важная тема для военных медиков, поскольку в условиях вооруженного конф­ликта установление очереднос­ти оказания медицинской помощи при наличии множества раненых становится самым трудным решением, которое приходится принимать.

Вопросы подготовки медицинских кад­ров и внедрения новых учебных прог­рамм поднимались во время посещения делегацией Вооруженных сил Казахстана учебных заведений и военно-медицинских учреждений в Японии. Здесь казахстанцев ознакомили с методиками обучения военно-медицинских специалистов, а также рассказали о мобильных полевых госпиталях.

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